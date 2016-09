Protihluková vyhláška neprošla, měřič hluku ano

Spolek Zdraví pro Most požaduje po městě vydat „protihlukovou“ vyhlášku. Vedení města ji ale považuje za nadbytečnou a místo toho koupí statický měřič hluku.

Mostečané žijící v okolí autodromu žádají, aby město vydalo obecně závaznou vyhlášku upravující noční klid a regulující hlučné činnosti. Petici podal spolek Zdraví pro Most na magistrát v srpnu. Lidé podepsaní pod peticí žádají například zakázat rušení nočního klidu a používání hlučných strojů, vozidel a zařízení (včetně sekaček, cirkulárek, motorových pil apod.) a veškerých prací ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích v době od 6 do 10 hodin a od 12 do 22 hodin. „Protože rušení nočního klidu je přestupkem podle zákona o přestupcích a zákaz rušení nočního klidu je přímo řešen zákonem, je jeho další úprava obecně závaznou vyhláškou nadbytečná. Navíc stížnosti veřejnosti na používání hlučných strojů jsou ojedinělé a neopakují se,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Město hodlá ale udělat směrem k občanům vstřícný krok a hluk z autodromu, na který si stěžují, bude měřit novým přístrojem. Zakoupí statický měřič hluku, jehož pořízení odsouhlasila i rada města. Přístroj město vyjde na dvě stě tisíc korun bez daně. „Je to zařízení, které není veliké a dá se přemisťovat. Měření budeme zajišťovat ve směru z autodromu ven. Na místech, kde to bude efektivní a přesné umístění budeme konzultovat s Krajskou hygienickou stanicí,“ informoval primátor Jan Paparega. Výstupy z měření pak budou sloužit jako podklady v případě, pokud by byl porušen zákon z hlediska zvukových limitů. Problém je ale v tom, že pokud nebude provádět měření akreditovaný subjekt, nemůže v případě překročení limitů město autodrom sankcionovat. „Je potřeba, aby měření prováděl akreditovaný subjekt. Se závěry pak pracuje Krajská hygienická stanice, která může sankcionovat případné porušení. V současné době hygiena sice měří, ale nemá možnost, aby četnost měření byla dostatečná a výstupů bylo co nejvíce,“ vysvětluje primátor s tím, že přístroj, který město zakoupí, může využít i certifikovaný pracovník a ušetřit si tak práci a námahu s instalováním svých přístrojů.

Protihluková opatření chce do budoucna řešit ale i autodrom samotný. Ten si nechává v současné době zpracovávat studii protihlukových popatření. „S touto studií pomáhá i ČVÚT a jsme domluveni, že jakmile bude studie hotova, autodrom nás s ní poté seznámí,“ doplnil ještě Jan Paparega.