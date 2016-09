Tři otázky pro kandidáta do Senátu Jiřího Biolka, primáře dětského oddělní nemocnice v Mostě

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem přijal nabídku kandidovat za hnutí Starostové a nezávislí, je zastavit neuvěřitelné bujení byrokracie. Odvádí lidi od smysluplné práce, vkrádá se jako rakovina do našich životů. Zdravý rozum a účinná řešení se topí ve změti paragrafů, vyhlášek a nařízení. Obávám se, že už dnes se v našem právním řádu nikdo nevyzná. To je nutné změnit. Zákony mají lidem život usnadnit a ne jim ho komplikovat. Zároveň je Senát také důležitou ústavní pojistkou proti omezování lidských svobod a práv, což je právě v současné době velmi aktuální. Státní byrokraté prosadili v poslanecké sněmovně právě v těchto dnech zákon, podle kterého nám může na udání kohokoliv vlézt do našeho bytu či domu úředník i bez našeho souhlasu. Takové zasahování do vlastnických práv je nepřijatelné, a právě Senát by měl být proti podobným pokusům pevnou hrází.

Jednou z hlavních priorit je pro vás zdravé Mostecko. Jak toho chcete dosáhnout?

Zrovna teď na podzim bude Senát projednávat zákon o vzdělávání zdravotních sester. Rád bych pomohl prosadit zkrácení jejich studia a zvýšení podílu praxe. Jenom tím se ovšem nedostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu nevyřeší. Podívejme se na příklad naší mostecké nemocnice. Když jsem po studiu v roce 1973 nastupoval sem do Mostu, bylo to moderní zdravotnické zařízení na vysoké odborné úrovni. Celá desetiletí se do nemocnice nedávaly žádné peníze a její technický stav se dramaticky zhoršil. Každá nemocnice stojí na konkrétních lidech, na lékařích, sestrách, ale i dalších zaměstnancích Především je třeba rychle zahájit stabilizační program a nabídnou lékařům i sestrám perspektivu dobrých pracovních podmínek. Bude to určitě běh na dlouhou trať, ale lidé zodpovědní za zdravotnictví si musí uvědomit, že mostecká nemocnice je vedle ústecké druhým největším zdravotnickým pracovištěm, které poskytuje zdravotní péči nejen obyvatelům mosteckého okresu, ale je tu mnoho pacientů z Lounska, Chomutovska, Teplicka i Karlovarska. Proto jí musí kraj i stát věnovat odpovídající pozornost a pomoc.

Jako primář vidíte každodenní chod nemocnice hodně zblízka. Co nejvíce trápí dnešní zdravotnictví?

Kromě naprostého nedostatku lékařů a zdravotních sester jsme zavaleni administrativou. Ta odvádí zdravotnický personál od péče o pacienty a nutí nás stále více času trávit u počítačů nebo vyplňováním všelijakých lejster. Čas, který mohou lékaři i sestry věnovat účinné léčbě, se dramatický krátí a v konečném důsledku to vede k nespokojenosti pacientů i těch, kteří se v nemocnici o ně starají. Honíme se za nejrůznějšími certifikáty a akreditacemi, jako by nějaký kus papíru, který si pověsíme do kanceláře, mohl nahradit každodenní, důkladnou a odbornou práci v ambulanci, na operačním či porodním sále. Vyhrát tenhle nerovný boj proti „papírovému čertovi“ se zdá skoro nemožné, ale ustoupit už není kam, a ani to nemám ve své povaze.