Mostečtí školáci dostali od Vršanské uhelné a Ústeckého kraje geniální stavebnice Merkur

Jedenácti základním školám na Mostecku rozdali zástupci Ústeckého kraje, Vršanské uhelné a města Mostu „chytré“ stavebnice Merkur. Ty by měly pomoci školákům zpět získat vztah k předmětům a oborům technického zaměření.

Stavebnice společnosti Merkur TOYS jsou pro první i druhý stupeň základních škol různých typů a složitosti. Peníze na zakoupení stavebnic putovaly prostřednictvím šeků ředitelům mosteckých základních škol, které slavnostně předali na 1. základní škole v Mostě, v ulici Svážná zástupci kraje, těžařské společnosti i města. Dotaci poskytl Ústecký kraj a to v rámci projektu Podpory technického vzdělávání žáků na základních školách. Peníze ve výši tří milionů korun kraji poskytla Vršanská uhelná.

„Udělali jsme krok, který je velmi potřebný pro to, aby se do budoucna podařilo rozšířit okruh lidí, kteří se budou zajímat o technické předměty, ať už na úrovni základních, středních či vysokých škol. Těchto lidí je nedostatek. Podkrušnohoří bylo, je a bude průmyslové a tito technicky vzdělaní lidé tu budou vždy potřeba. První krůček je hrou a doufám, že se vám tyto věci zalíbí,“ obrátil se na žáky hejtman Oldřich Bubeníček. Ten mimo jiné nabádal školáky, aby se technickému zaměření a studiu těchto oborů více věnovali, protože mají perspektivu. „Pokud budete mít technické vzdělání a budete šikovní, máte do smrti zajištěné kvalitní zaměstnání a tím i šanci na solidní život. Po takových lidech je u nás hlad,“ dodal hejtman a poděkoval Vršanské uhelné i městu Most za spolupráci.

Jeho slova potvrdil při slavnostním předávání stavebnic i generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček. Vršanská uhelná už léta podporuje vzdělání. Uhelné peníze pomohly vybudovat již několik desítek odborných učeben a vybavit je špičkovou technikou. „Pořád jsme ale měli pocit, že něco chybí. Proto nás zaujala myšlenka pokusit se vrátit na počátek vzdělávacího procesu vztah k technice, a tedy myšlenka vrátit zpátky do škol legendu stavebnic Merkur,“ uvedl Vladimír Rouček a přiznal se, že na stavebnice Merkur rád vzpomíná. „Je to skutečně legenda, protože vztah k technice, myšlení, logice, tvořivosti, manuální zručnosti jsme si většina z nás testovala právě na Merkuru. Je to něco geniálního. Merkur je možná více doceňovaný ve světě než u nás doma. Mám proto jedno přání, aby děti k tomuto myšlení a tvořivosti přes Merkur získaly vztah a všem těm, kteří s touto myšlenkou přišli, bych chtěl poděkovat,“ dodal ředitel Vršanské uhelné. Hodně štěstí a tvořivosti popřál školákům i mostecký primátor Jan Paparega. „Jsme rádi, že se přes Vršanskou uhelnou i Ústecký kraj podařilo dostat k vám tyto krásné stavebnice, které budou rozvíjet vztah k technickému vzdělání a touhu po vědění, kam ten šroubek asi patří…,“ navnadil žáky primátor a dodal: „Chci apelovat především na ředitele, aby neopomíjeli fakt, že k nám přicházejí a budou přicházet noví investoři a poptávka po technických oborech je skutečně velká. Město tomu jde naproti. A nejen v tomto projektu.“