Český podnikatel musí mít stejné podmínky jako zahraniční

Některé kroky pro podporu zaměstnanosti jsou na severu Čech populistické a trhu práce naopak ubližují. Upozorňuje kandidátka do krajského zastupitelstva za Občanskou demokratickou stranu Drahomíra Miklošová.

Průmyslové zóny se pomalu, ale přece jen stále více zaplňují nejrůznějšími provozy, které slibují desítky, v některých případech až stovky pracovních míst. Vy z toho ale až tak nadšená nejste, proč?

Stačí si spočítat, kolik běžného občana vytvoření takové jedné pracovní pozice stálo. Města i stát se snaží obrovskou nezaměstnanost řešit tím, že do zdejších průmyslových zón láká zahraniční investory. Nabízí jim pro českého podnikatele naprosto nedosažitelné podmínky. Pozemky za korunu, odpouštění daní a řadu dalších věcí…

Ale investoři na to slyší, nebo ne?

To samozřejmě ano. Jenže to ani zdaleka neřeší problém. Zanikají zde tradiční firmy, z nichž odcházejí stovky pracovníků, třeba těžařů, ale i dalších profesí s určitým vzděláním a praxí. A najednou si mají jít stoupnout za pás a pracovat za naprosto směšnou mzdu. To raději půjdou na úřad práce a budou žít na dávkách, s fůrou volného času.

Je v tom i další zádrhel?

Samozřejmě, i v zahraničních firmách potřebují vysoce kvalifikované lidi. Těch tu zas až tolik není, na sever Čech se navíc lidé příliš neženou, zdejší vysokoškoláci naopak spíše utíkají. Takže odborníků je tu málo, firmy se o ně přetahují a zcela logicky jdou tito žádaní zaměstnanci k tomu, kdo poskytne vyšší plat. Ten si samozřejmě čeští podnikatelé dovolit nemohou. Nedostávají totiž takové investiční pobídky jako podniky ze zahraničí. To je špatně! To je to, co chceme na kraji ve spolupráci s poslanci změnit.

Co tedy navrhujete?

Musí se srovnat podmínky našich podnikatelů s těmi, které mají zahraniční investoři. Není možné, aby jeden platil za pozemky korunu a druhý tržní cenu. Zdejší podnikatelé jsou navíc více provázaní s tím, co zdejší pracovní trh produkuje. Právě oni dokážou zaměstnat ty, kteří o práci přišli.

Zahraniční i tuzemské firmy si ale stěžují, že těžko shánějí lidi i na níže kvalifikované pozice, vnímáte to?

I kvalifikovaná dělnická profese je zde velmi nízce ohodnocena. Každý si spočítá, jestli má pracovat za patnáct tisíc hrubého, nebo dostane na dávkách víc… Do nekonečna nejde zvyšovat minimální mzdu, protože to by podnikatele zničilo. Změnit se musí sociální systém, který je prostě neudržitelný, já ho dokonce označuji za socialistický. Pravice samozřejmě neříká, že se má zrušit úplně, ale stojí si za tím, že každý se má snažit postarat sám o sebe a teprve, když to opravdu není možné, stát mu musí pomoct. Současný systém produkuje jedince, kteří jsou od narození až do smrti závislí na dávkách, nic jiného neznají a nemusejí znát. Vidím to i u nás v Obrnicích – celé rodiny, které nikdy nepracovaly. Jezdí si autem, každý má mobil, drahou televizi. Děti po ukončení povinné školní docházky rovnou končí na úřadu práce. To je prostě neudržitelný systém.