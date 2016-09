Jedničkou za okres Most na kandidátce ANO do podzimních krajských voleb je Lubomíra Mejstříková. Členka mosteckého městského zastupitelstva chce z pozice krajské zastupitelky pomoci řešit to, co trápí obyvatele Mostecka, ale i celého Ústeckého kraje nejvíce – bezpečnost, nezaměstnanost, kvalitu ovzduší a nedostatek vody.

Bezpečnost občanů na prvním místě

Nejdůležitější oblastí, se kterou souvisí všechno ostatní, je podle Lubomíry Mejstříkové bezpečnost. Občané se musí ve svém městě cítit především bezpečně. Pokud se člověk necítí v bezpečí, ať je to kdekoliv, má tendenci odejít tam, kde má ke své práci a k životu klid. „Chceme proto posílit městskou policii v našem regionu a příslušníky městské policie začlenit do integrovaného záchranného systému. Tím dosáhneme zrychlení dojezdových časů složek integrovaného záchranného systému v případě krizových situací. Podpoříme programy prevence kriminality, zvláště pak rozšiřování kamerových systémů v lokalitách, které jsou z pohledu kriminality problematické (sociálně vyloučené lokality, okolí školských a předškolních zařízení, městské rekreační a oddechové zóny,“ vysvětluje prioritu ve svém programu kandidátka do krajských voleb.

Noví investoři

Další bolavou záležitostí, která trápí nejvíce Mostecko, ale potažmo i celý Ústecký kraj, je přetrvávající nezaměstnanost. Východiskem z tohoto dlouhodobého problému je podle slov Lubomíry Mejstříkové systémové řešení především v získávání nových investorů a tvorbě nových pracovních míst. „Řešení spočívá ve sladění vzdělávacího systému s potřebami místního trhu práce, následné motivaci absolventů pracovat ve svém oboru, kteří díky dostatečným možnostem uplatnění na místním trhu také setrvají ve svém kraji. Cílem je snížení nezaměstnanosti Ústeckého kraje tak, aby se přiblížila k průměru nezaměstnanosti ČR,“ říká Lubomíra Mejstříková.

Aby se nám na Mostecku lépe dýchalo

Kvalita ovzduší a sucho – to je další problém, na který se chce Lubomíra Mejstříková po volbách zaměřit. Podpora programů v oblasti životního prostředí za účelem zlepšení kvality ovzduší a v oblasti hospodaření s vodou je podle jejího názoru možnost, jak si poradit s touto problematikou. A jak to chce konkrétně dokázat? „Budeme prosazovat zvýšení pravomocí krajských úřadů při stanovení emisních stropů. V oblasti životního prostředí budeme dále prosazovat motivaci domácností k využívání ekologických technologií (retenční nádrže dešťových vod, výměna zastaralých a nevyhovujících kotlů),“ přibližuje konkrétní kroky Lubomíra Mejstříková.