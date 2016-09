Rok změn v janovském zařízení: Virtuální procházky a kavárna La Ponta

Letošní rok je pro Domovy sociálních služeb Litvínov v Janově rokem aktivit a změn. O všech novinkách jsme si povídali s ředitelem sociálního zařízení Ing. Vladimírem Vopelkou.

Nejprve to, co je vidět na první pohled, a to jsou stavební úpravy. Co vše se během roku změnilo?

V prosinci loňského roku jsme díky finanční podpoře zřizovatele, kterým je Ústecký kraj, zateplovali objekt domova důchodců. Podařilo se vysoutěžit nízkou cenu. Peníze, které zbyly, jsme mohli použít na další projekty. V domově pro seniory jsme v jednom patře vestavěli koupelny k pokojům, v dalším jsme vždy jeden pokoj změnili na společné sociální zařízení, koupelnu a kuchyňku pro dva sousedící pokoje. V domově pro osoby se zdravotním postižením jsme vybudovali domácnost se šesti jednolůžkovými pokoji pro klienty, kteří preferují samostatné bydlení.

Velkou novinkou letošního roku bylo otevření už druhé kavárny, tentokrát mimo areál sociálního zařízení. Jak se nová kavárna osvědčila?

Kavárna La Ponto v Chudeříně jako sociálně terapeutické dílna je v domě s chráněným bydlením a s jejím provozem jsem spokojen. Každý se může přesvědčit sám při běžném provozu, nebo 5. října, kdy je tu od 13 hodin Den otevřených dveří. V kavárně budu připraven se svými kolegy všem návštěvníkům zodpovídat dotazy týkající se provozu sociálního zařízení.

Budete dál rozšiřovat chráněné bydlení?

V rámci transformace sociálních služeb jsme v letošním roce zařídili tři byty pro šest osob mimo areál sociálního zařízení. Už v lednu příštího roku chceme mít kapacitu devět míst, a další dva byty. Jeden bude v centru města, druhý ve starší zástavbě v Chudeříně.

Další novinkou letošního roku je Janovský sedmiboj, sportovní hry pro seniory. Pořádali jste je letos poprvé. Jak dopadly?

Musím pochválit všechny zaměstnance, kteří se na organizaci sportovních her podíleli. V sedmi disciplínách mezi sebou bojovala družstva ze šesti sociálních zařízení. Celý den bylo krásně, všichni se ohromně bavili. Určitě chceme stejně zdařilou akci pořádat i příští rok.

Ústecký kraj během posledních čtyř let změnil koncepci sociálních služeb. Jste spokojen s podporou kraje?

Rozhodně si nestěžuji. Naše zařízení má podporu Ústeckého kraje, krajský radní pro sociální problematiku Martin Klika se o naše problémy zajímá, na smysluplné projekty kraj najde potřebné finance. Například nyní aktuálně dokončujeme projekt monitorovacího zařízení pro klienty na oddělení se zvláštním režimem (demence, Alzheimerova nemoc). Oddělení je uzavřené a mimo oddělení lze odcházet pouze, pokud klient zvládne navolit číselný kód na zabezpečovacím zařízení u vchodu. Ti klienti, kteří toto nezvládnou, ale museli zůstávat na pokojích a do zahrady se dostali pouze s doprovodem. Nové zařízení umožní sledovat pohyb vybraných klientů v celém zařízení. Mohou sami odcházet na procházky do zahrady a budou stále v bezpečí areálu. Pokud by areál opustili, rozezní se v zabezpečovacím zařízení alarm. K monitorování se budou využívat jednoduché čipy na suchý zip, které mohou být umístěny kamkoliv na oblečení klienta.

Jaké další projekty z janovského sociálního zařízení můžete připomenout?

Je to například nově zřízená relaxační místnost, kde mohou klienti odpočívat při virtuální procházce či projížďce na kole. Vybrat si mohou z promítání 35 tematických filmů různých krajin. Při promítání mohou jít, jet na šlapadle nebo jen tak sedět. Zvolit si mohou i jim příjemnou relaxační hudbu. Další projekt, na kterém se podílíme, v současné době běží v šesti zemích světa. V České republice pak pouze u nás. Jedná se o zkušební projekt zaměřený na vývoj softwaru, díky kterému je možné porozumět klientům, kteří se nedorozumívají slovy, ale pouze zvuky. Ty se nahrávají a postupně vyhodnocují. Výsledkem by měl být překladač, díky kterému mohou naši zaměstnanci s klienty komunikovat.