Kandidát do Senátu ČR MUDr. Jiří Biolek

SEDM DOBRÝCH DŮVODŮ PRO VOLBU PRIMÁŘE BIOLKA DO SENÁTU

1.Nikdy neuhýbá napravo ani nalevo, nebude to dělat ani v Senátu.

2.Jako lékař ví velmi dobře, že základem spokojenosti každého člověka je jeho zdraví a vzdělání.

3.Má jasnou představu o tom, co bude v Senátu prosazovat – zlepšení zdravotní péče zejména na Mostecku, zvýšení odvodů z těžby ve prospěch zdejších lidí a nulovou toleranci vůči každému, kdo ohrožuje bezpečí našich domovů.

4.Ve své práci i v životě se řídí tím, že jeden konkrétní čin zmůže víc než tisíc planých slov.

5.Jeho životní i odborné zkušenosti jsou zárukou potřebného rozhledu a moudrého nadhledu.

6.Vždy stál na straně občanských svobod a bude je bránit a prosazovat v zákonech.

7.Je rozhodným zastáncem přímých, účinných a důsledných řešení proti polovičatosti a zdlouhavosti byrokracie.