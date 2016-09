O (ne)pořádku u děkanského kostela

Nepořádek, který zůstal po Mostecké slavnosti v areálu děkanského kostela, kritizovala opozice. Výtky padly i na organizaci průvodu a také na nedostatečné množství stánků s občerstvením a s vodou a také na absenci odpadkových košů během slavností.

„Když jsem si druhý den brzy ráno po slavnostech šel do areálu kostela vyzvednout auto, zažil jsem obrovský šok. To, co tam bylo, bylo neskutečné. Jako na smetišti. Nevím, kde byly technické služby. Styděl jsem se za to…“ komentoval situaci zastupitel Miroslav Fencl. Primátor je ale přesvědčen, že technické služby úkol splnily. „Během dopoledne tu bylo uklizeno. Na slavnosti přišlo kolem třiceti tisíc lidí, což je historicky nejvíc. Nepořádek jsme vnímali všichni. Myslím si, že jsme se s tím vypořádali slušně,“ namítal Jan Paparega. Ředitel technických služeb zastupitele ujistil, že úklid probíhal i během slavností. „V nočních hodinách v prostoru mezi lidmi není možné uklidit všechno,“ tvrdil ředitel TS Most Karel Mutinský.

Předek nevěděl, co dělal zadek

S kritikou organizace kolem Mostecké slavnosti si přisadila i zastupitelka Blanka Nešporová. „Na to, že tu bylo hodně lidí a také hodně dětí, tu nebyl jediný odpadkový koš, jediný pytel na odpadky, nádrž s vodou, kde by se mohli lidé, ale i děti osvěžit v tom vedru. Kdyby tu byly aspoň pytle, spoustu lidí by tam odpadky vyhodilo,“ je přesvědčena Blanka Nešporová. Ta mimo jiné zmínila i nedostatek stánků s občerstvením. „Stánků tu na takové množství lidí bylo málo a u nich obrovské fronty na dlouhé hodiny. Byl tu jediný stánek se zmrzlinou,“ řekla dále a ještě se podivovala nad organizací průvodu. „Všichni se organizovali dopoledne před magistrátem do průvodu. V horku jim nikdo nepodával vodu, děti se omývaly v kašně…Pak se šlo asi hodinu dolů ke kostelu. Průvod končil na mostě, nikdo nevěděl, kam má jít, průvod nikde nedefiloval…předek nevěděl, co dělal zadek.“

Primátor slíbil, že do příštího roku se město polepší, a to jak v organizaci průvodu, tak i co se týče výběru stánků. „Co se týče stánků, bylo zde oproti loňsku téměř trojnásobné množství stánků. Počasí bylo horké, to předvídat neumíme. Nicméně je to pro nás ponaučení pro příště. Co se týče odpadkových košů, i tento fakt bereme na vědomí,“ ubezpečil Jan Paparega.