Anketa „O STAVBU STOLETÍ“ startuje 25. dubna

Od 25. dubna do 20. září bude přístupný seznam staveb pro hlasování o stavbu století na www.stavbystoletí.cz. Oblastní muzeum v Mostě se do projektu zapojí 21. dubna 2018 exkurzí pro veřejnost po třech nominovaných stavbách z Mostecka: přehrady Fláje, Koldomu v Litvínově a přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Cílem projektu je propagace úspěchů českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let. Hlasováním partnerů projektu bylo vybráno 100 stavebních a architektonických děl. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. Kritériem pro nominaci byl celospolečenský význam a přínos stavby. Bude vydána publikace a od září se uskuteční napříč Českou a Slovenskou republikou putovní výstavy, které představí jednotlivé nominované stavby.

Organizátory projektu jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR. Výsledky hlasování budou oznámeny v rámci doprovodného programu Stavebního veletrhu FOR ARCH.

Exkurze stavby

MOST – Oblastní muzeum v Mostě pořádá k anketě České a slovenské stavby století exkurzi s komentovanými prohlídkami nominovaných staveb „Přehrada Fláje, Koldům Litvínov a přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Exkurze se koná v sobotu 21. dubna. Odjezd v 8.30 hodin od Oblastního muzea v Mostě, příjezd v 17.30 příjezd tamtéž. Cena dopravy je 150 Kč, vstupné zdarma. Vstupenky si můžete již zajistit v Oblastním muzeu v Mostě a to až do 16. 4. (ÚT – PÁ 12 – 18 hod., SO – NE 10 – 18 hod.). Pořadatel si vyhrazuje právo exkurzi zrušit, o čemž bude informovat na webu muzea a telefonicky nejpozději 3 dny předem. Bližší informace na tel. 797 998 834 Ing. Eva Hladká. Doporučuje se přibalit svačinu na celý den.