Ptejte se politiků

Noviny opět informovaly o napadení dětí dětským gangem nepřizpůsobivých. Hodlá město nějak zasáhnout v otázce bezpečnosti především dětí? Nebo čekáme až dojde na děti těch „politicky vlivných“, aby se situace už neoznačovala za stabilizovanou? Není to první případ, v období prázdnin i televize Prima uvedla reportáž o napadání „bílých“ dětí ve městě… a stále se nic neděje, stále vidíme shluky fracků postávat kolem úřadu práce, Centralu… a jen čekáme, až se situace vyhrotí!!! Zajímavé je, že se to vždy týká dětí, jejichž rodiče jsou závislí na sociálních dávkách (a čile jim je rozdáváme dál)… Každý, kdo se zamyslí, by řekl proč??? Proč je to všem tak jedno? No protože se jich to zatím osobně nedotklo, že? Co se ještě musí stát?

Bezpečnost občanů, tedy i dětí, je naší prioritou. Město proto již řadu let provozuje školní dohledovou službu u vybraných základních škol, která nedohlíží pouze na bezpečnost dopravního provozu, ale v případě potřeby dokáže dětem pomoci i v jiných situacích. V poslední době také zajišťujeme bezpečnost prostřednictvím asistentů prevence kriminality, kteří se pohybují především v takzvaných vyloučených lokalitách.

Když už dojde k nějakému napadení a policie zjistí totožnost pachatele, předá informace odboru sociálních věcí magistrátu, který dál s dětským pachatelem a jeho rodinou pracuje. Pachatelé, a to i ti mladší 15 let, mohou skončit až před soudem pro mládež.

Odbor sociálních věcí se věnuje ale také prevenci a dlouhodobě s bezprizorními dětmi pracuje v nízkoprahových zařízeních, kde jsou těmto dětem vštěpovány zásady bezproblémového chování, kterému se ve svých rodinách nenaučily. Město Most dělá prostřednictvím městské policie vše pro to, aby veškeré závadové jednání vyskytující se ve městě potlačilo. V této souvislosti kooperujeme i s PČR.

Četl jsem o plánovaném autobusovém nádraží (vlevo od vlakového nádraží), což je sice určitě potřeba, ale plánované umístění se mi nezdá jako nejlepší volba. Neuvažovali jste například nad variantou odkoupení parkoviště mezi hlavní budovou pošty a Priorem? To je výborně dostupné místo z celého Mostu, zároveň je v současnosti téměř nevyužívané (parkují tam tak 2-3 auta). Zároveň by to mohlo oživit centrum města a přilákat obchodníky do přilehlého okolí. Nestálo by za to vybudovat autobusové nádraží tam?

Problematikou nového autobusového nádraží se zodpovědně zabýváme již několik let a to s ohledem na udržitelnost městské dopravy individuální, veřejné i cyklistické. Vaše myšlenka umístit autobusové nádraží do centra města je bohužel v rozporu se všemi zásadami udržitelné mobility. Znamenalo by to zvýšený průjezd autobusů centrem města, což by mělo za následek zvyšování neprůjezdnosti, vznik dopravní zácpy a zvyšování emisí v ovzduší. Vždyť už dnes v centru staví kolem 100 spojů na 12 linkách různých dopravců. Nově navržené místo v blízkosti vlakového nádraží se jeví jako ideální s ohledem na zajištění napojení na silnice první třídy, což by znamenalo minimální průjezd linkových autobusů centrem města. V potaz je třeba brát také návaznost na autobusovou i tramvajovou městskou hromadnou dopravu.

Na dotazy odpovídá primátor Mostu Jan Paparega