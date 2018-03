U Kahanu se začne s opravou autobusové zastávky a v plánu jsou i silnice

Město Most se brzy pustí do oprav chodníků a komunikací. Počítá se i s rekonstrukcí parkovišť a rozšiřováním parkovacích míst. Konečné etapy by se měla dočkat Lipová ulice, kde se opraví i druhá autobusová zastávka a část komunikace.

S rekonstrukcí autobusové zastávky v Lipové ulici začalo město vloni. Oproti původnímu stanovišti se zastávka posunula více do středu komunikace. Letos by se měly úpravy v této části dokončit. „Úprava druhé zastávky MHD v ulici Lipová by měla začít přibližně 15. července a měla by trvat až do konce září. Realizací stavby dojde k rekonstrukci zastávky a vytvoření bezbariérového nástupiště a bezbariérové vodicí linie pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí,“ uvedla mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Navazující chodníky se zrealizují z betonové skladebné dlažby a zastávka bude ze speciálních bezbariérových betonových panelů a obrubníků. „V současnosti probíhá územní a stavební řízení. Po vydání společného územního a stavebního povolení se bude již vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele,“ doplnila mluvčí.

Počítá se poté i s pokládkou nového asfaltového koberce. „Se samostatnou rekonstrukcí silnice v ulici Lipová se neuvažuje. Měla by proběhnout pouze oprava spočívající v odfrézování a položení nové obrusné vrstvy asfaltobetonu v rámci oprav komunikací, prováděných technickými službami. Cena by měla činit 2,3 milionu bez DPH Kč,“ upřesnila mluvčí.

Rudolická s novou cyklostezkou

V letošním roce vyčlenilo město na opravy komunikací, chodníků a parkovišť více než padesát milionů.

Rekonstruovat by se měla například ulice Rudolická v místě mezi muzeem a nádražím. Město tu také počítá s vybudováním pásu pro cyklisty. „Chceme do této komunikace včlenit i cyklopruh, abychom navazovali a rozšiřovali síť cyklostezek, a protože je tato komunikace dostatečně široká,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.

Lépe se bude bydlet ve čtyřstovkách i v Lesní

Město také vyhoví obyvatelům z bloku čtyřstovek, zvláště v okolí bloku 406. Zdejší úzká komunikace a stará roštová stání by se měla v části rozšířit a upravit. Zlepšit by se měl průjezd a výjezd z této ulice. „Úpravy přijdou na deset milionů korun. O opravy tady nás žádají občané již dlouhodobě a letos jim můžeme vyhovět. Práce by měly začít v létě, ale bude to záviset i na opravě vodovodu a kanalizace, která se zde letos plánuje,“ dodal náměstek.

Mostečané se také opakovaně a dlouhodobě domáhají rekonstrukcí chodníku v ulici Lesní. Ten je již dlouhá léta v dezolátním stavu. „Celková oprava vozovky je v plánu letos. Město se snaží opravovat přednostně komunikace, které nesou největší zátěž jak automobilovou tak i pěší. Čekáme na vyjádření ohledně opravy vodovou a kanalizace, která by zde měla letos také proběhnout. Dojde tu k výkopům a rozebrání povrchů, posléze přijdou na řadu nové povrchy,“ slibuje občanům primátor Jan Paparega.

Letos by se opravy měly dočkat také komunikace v ulici Školní v Rudolicích, ta by se měla zrekonstruovat celá a s opravou už se začalo. Kvůli tomu jsou vedeny v této části města objížďky. Opravovat se budou také ulice Sadová, Sochora, Z. Fibicha a Okružní.