Ataky aktivistů proti elektrárně Chvaletice pokračují

Desítka aktivistů Greenpeace od včerejšího pondělí (3.10.) protestuje proti tomu, aby uhelná elektrárna Chvaletice zůstala v provozu až do roku 2030.

Na základě četných dotazů k aktuální situaci v elektrárně ve Chvaleticích poskytla bližší informace Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupin Sev.en a Czech Coal. Zároveň reagovala na nepravdivý argument aktivistů, že elektrárna byla jasně určena k uzavření.

Aktuální situace ve Chvaleticích:

Vzhledem k počasí máme čím dál větší obavy o zdraví a bezpečnost aktivistů. Nechceme nikoho vystavit jakémukoli riziku, situaci proto ve spolupráci s PČR monitorujeme a jsme připravení případně pomoci. Dosud zjištěné škody jako je rozstříhání plotu, vrtání do pláště chladicí věže a další postupně vyčíslujeme. I pokud aktivisté nepoškodili ochranný nátěr věže, jak uvádí posudek Greenpeace, jedná se o škodu v řádu milionů korun. Je-li však plášť poškozen, vyšplhá se na desítky milionů.

K živostnosti elektrárny:

ČEZ v době, kdy byl vlastníkem elektrárny uvažoval, že její provoz ukončí k roku 2018, ovšem toto rozhodnutí přehodnotil a elektrárna vstoupila do tzv. Přechodného národního plánu ekologizace. To znamená, že ve skutečnosti i bývalý vlastník plánoval její ekologizaci a provoz.

V Přechodném národním plánu se navíc jasně píše:

„Přechodný národní plán byl podroben procesu posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA). Oznámení koncepce PNP bylo zveřejněno dne 28. 8. 2013. Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 2. 10. 2013 vydáním závěru zjišťovacího řízení č. j. 69770/ENV/14. Práce na vyhodnocení vlivů PNP na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen „vyhodnocení“) probíhaly v období září 2013 – červenec 2014. Návrh koncepce včetně zpracovaného vyhodnocení byl rozeslán dne 15. 8. 2014 ke zveřejnění a dne 27. 8. 2014 byl podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí zveřejněn na úřední desce posledního dotčeného kraje. Veřejné projednání koncepce včetně vyhodnocení se konalo dne 18. 9. 2014. Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, na základě vyjádření k němu podaných a na základě veřejného projednání vydalo dne 23. 10. 2014 souhlasné stanovisko k PNP č.j. 70625/ENV/14.”

Lze tedy s úspěchem tvrdit, že základní záměr modernizace a opravy elektrárny byl v rámci Přechodného národního plánu podroben projednávání SEA a veřejnost měla možnost se k záměru vyjádřit

Viz dokument MŽP: Přechodný národní plán http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prechodny_narodni_plan_cr/$FILE/OOO-PNP_CR_2014_15-20150623.pdf

Vedle toho v rámci narovnání ČEZ s EK, která jej šetřila ze zneužití dominantního postavení na trhu se ČEZ zavázal elektrárnu prodat. Skupina Sev.en, která nabídla nejvýhodnější cenu se zavázala EK, že bude elektrárnu provozovat dlouhodobě a provede její ekologizaci tak, aby mohla být provozována s novými emisními limity a dle předpisů min. do roku 2030. Viz Rozhodutí EK ve věci AT.39727 – CEZ z 30.7.2013