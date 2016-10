Bude Alena Dernerová kandidovat nebo ne? Stále bez verdiktu!

Mostecký magistrát stále řeší zapeklitou otázku. Musí rozhodnout, zda kandidatura MUDr. Aleny Dernerové do Senátu platí, či nikoliv. Očekávaný verdikt magistrátní úředníci dosud nevynesli. Vydali jen prohlášení, ve kterém popisují sled událostí uplynulých několika dnů:

„Magistrát města Mostu ve čtvrtek 29. září 2016 obdržel písemné odvolání zmocněnce i jeho náhradníka za politický subjekt Severočeši.cz, který podala JUDr. Hana Jeníčková, první místopředsedkyně uvedeného politického hnutí. Ta dále předala listinu, podle níž je jmenována novým zmocněncem za Severočechy.cz a další listinu, jíž jako zmocněnec odvolala kandidaturu MUDr. Aleny Dernerové pro volby do Senátu. Dne 30. září 2016 podal podání další první místopředseda politického hnutí Severočeši.cz Ing. Jiří Zelenka, na základě kterého vznikly pochybnosti k podání první místopředsedkyně, ke kterým magistrát není oprávněn sám si učinit závěr. Záležitost úřad proto řeší s první místopředsedkyní.“

Minulý týden odvolala Hana Jeníčková celou kandidátku Severočeši cz do krajského zastupitelstva. Jako první místopředsedkyně hnutí odvolala zmocněnce pro senátní volby a také jeho náhradníka a předložila dokument, podle kterého je novou zmocněnkyní ona sama. Následně odvolala kandidátku do voleb do senátu, do kterých má kandidovat MUDr. Alena Dernerová.