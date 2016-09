Autobusy i tramvaje najedou méně

V příštím roce by měly autobusy a tramvaje MHD v Litvínově najet o 11 140 kilometrů méně než letos. Vyplývá to z návrhu projektu organizace městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy na rok 2017, který radní předložili zastupitelům ke schválení.

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty MHD pro rok 2017 bez přiměřeného zisku činí 41 446 000 Kč, z toho 20 753 000 Kč v autobusovém a 20 693 000 Kč v tramvajovém provozu zajišťovaném pro město Litvínov. Smlouva o úhradě ztráty z tržeb za přepravu vybraných skupin obyvatel se uzavírá každoročně a náklady, které se město zavazuje hradit, činí zhruba 550 000 Kč. Město hradí rozdíl, který vznikne dopravnímu podniku v důsledku daru, který město Litvínov poskytuje vybraným skupinám obyvatel v podobě možnosti využití MHD za výhodnějších cenových podmínek. Do vybraných skupin obyvatel patří držitelé Zlaté plakety MUDr. Jánského do 69 let, členové Konfederace politických vězňů, členové Českého svazu bojovníků za svobodu nebo členové pomocných technických praporů – vojenské tábory nucených prací.