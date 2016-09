Na sedmé základní škole chystají revoluční novinku ve výuce

Převratnou novinku ve vyučování chce zavést od příštího školního roku ředitelka 7. základní školy v Mostě Libuše Hrdinová. Jde o uplatnění nové metody výuky angličtiny. V anglickém jazyce by se měly děti učit totiž i některé ostatní předměty, než jen angličtinu samotnou.

Můžete novinku ve výuce více přiblížit?

Již řadu let vyučujeme od první třídy a poté i na vyšším stupni tak zvanou metodou „clil“. Jde hlavně o matematiku. Učitel zadává žákům úkoly a cvičení v angličtině, vysvětluje jim jednotlivé početní operace a podobně. Jde o to, že část hodiny je vedena v anglickém jazyce a část v češtině. Od příštího roku ale chceme změnu – budeme vyučovat v angličtině i jiné předměty a to tak, že v ní budou vedeny celé hodiny.

O jaké předměty půjde a bude nová metoda určena pro všechny žáky?

Co se týče předmětů, bude to již zmiňovaná matematika, prvouka, hudební, výtvarná výchova či další výchovy. Nebudou to naukové předměty, jako je například přírodověda a podobně. Novinku bych chtěla nabídnout rodičům při zápisech do prvních tříd s tím, že si budou moci vybrat. Metodu budeme využívat jen v jedné první třídě. Následně se v ní bude pokračovat i do vyšších ročníků a poté i na druhém stupni. Ostatní první třídy budou zaměřené jinak – jedna na metodu písma „comenius“, další sportovně, na míčové hry a házenou.

Co je potřeba udělat, aby základní škola mohla tuto metodu zařadit do plánu výuky?

Jednak je to povolení od ministerstva školství, o které teď budeme žádat tak, abychom mohli začít od prvního září 2017. Další nutnou podmínkou je mít kvalifikované pedagogy, kteří tuto metodu ovládají. My takové učitele máme. Do budoucna chceme shánět další takto kvalifikované pedagogy, abychom mohli metodu rozšířit i do dalších tříd.

Nebudou mít žáci s touto metodou problém naučit se učivo, když jim kupříkladu cizí jazyk nepůjde?

Ze zkušeností metody „clil“ vyplývá, že to děti zvládají a zvládají to dobře. Už když přijdou ze školky, znají slovíčka a jsou vybaveny základními pojmy. Pokud by byly děti, které mají poruchy typu dyslexie, dyskalkulie apod., tak by nebyl problém přejít do jiné třídy. Zatím jsme se s tím ale nesetkali.

Proč jste se rozhodla pro tuto učební metodu?

Angličtina je v dnešní době pro děti hodně důležitá, pro jejich budoucí život. Jak jsem již podotkla, máme dobré zkušenosti už s metodou „clil“, která je částečně podobného ražení, a proto se budeme snažit výuku posunout dál. Myslím, že tato výuka v cizím jazyce by měla být zlomová. Druhým aspektem je fakt, že na Mostecku se v současné době otevírá mnoho nových soukromých mateřských i základních škol, a proto není od věci a měli bychom přemýšlet o nějakých novinkách i pro naše státní základní školy a začít s novými trendy, být pružní. Chceme rodičům nabídnout i něco navíc a myslím, že toto je cesta.