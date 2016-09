Prohlášení předsedy hnutí Severočeši.cz Bronislava Schwarze ke „škrtnutí“ kandidátky do krajských voleb

„Dnes poškodila JUDr. Hana Jeníčková svým jednáním hnutí Severočeši.cz (S.cz), (jejíž kolegové, si založili vlastní stranu Nový sever a někteří Mostečané Mostu za ni kandidují) a její podvodné jednání bude mít právní důsledky, včetně požadované náhrady škody za již proběhlou volební kampaň, náhrady za zmařené úsilí kandidátů a uplatnění náhrady škody v případě opakování voleb, a to pravděpodobně ze strany všech zúčastněných stran ve volební kampani.

JUDr. Hana Jeníčková se dostavila na Krajský úřad Ústeckého kraje, kde vystupovala jako jediný možný zástupce hnutí, ačkoliv je podle evidence MVČR jako „1. místopředseda“ hnutí evidován jednak Ing. J. Zelenka, jednak JUDr. Hana Jeníčková. Odvolala volebního zmocněnce a ustanovila se sama volebním zmocněncem hnutí Severočeši.cz, ač věděla, že i v současně chybně zapsané posloupnosti hnutí, (tedy bez zapsaného předsedy hnutí S.cz, kterým je Ing. Bronislav Schwarz, jehož sama do této funkce volila a vyhotovila o tom zápis, viz příloha), byla o svém zmocnění povinna jednat s dalším prvním místopředsedou hnutí, a i přes to, podala jako sebou zmocněný zmocněnec, odvolání všech kandidátů uvedených na kandidátní listině S.cz.

Kdo z Ústeckého kraje měl tak velký zájem na zrušení kandidátní listiny hnutí Severočeši.cz, že neváhal porušit dosud nevídaným způsobem zákon o volbách? Je to snad tím, že Severočeši.cz mají v současné době 9 mandátů? Nebo volebními průzkumy?

Dle zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů platí, že nacionále zmocněnce jsou součástí kandidátní listiny a dle odstavce 4, téhož ustanovení zákona platí, že po uplynutí 60tého dne přede dnem voleb, již nelze nikoho do kandidátní listiny doplňovat ani měnit její pořadí. Obligatorní součástí kandidátní listiny je i uvedení zmocněnce, či jeho náhradníka, proto s odkazem na odst. 5 téhož ustanovení zákona, nemůže politické hnutí či strana změnit či nahradit zmocněnce, z toho důvodu, že již nelze měnit či doplňovat kandidátní listiny. Nelze-li tedy odvolat či změnit kandidáty na kandidátní listině po uplynutí 60tého dne přede dnem konání voleb, úloha zmocněnce tímto de facto zaniká, proto lze zmocněnce pouze a jedině odvolat, nikoliv jej však nahradit, protože nahrazený zmocněnec již nemá zákonnou možnost učinit jakoukoliv změnu na kandidátní listině.

Jak tedy mohl KÚ ÚK nechat porušit tímto způsobem zákon 8 dní před konáním voleb, a umožnit neoprávněný zásah do kandidátní listiny a domnívat se, že se hnutí Severočeši nebude bránit?

Tady se nejedná ani rozsahem škody o nějaké drobné žabomyší války, protože tady si nehrajeme na místním hřišti malé obce, ale tady se jedná již o lidi z celého kraje, jejichž demokratické právo být volen, je poškozováno nejen právničkou paní JUDr. Hanou Jeníčkovou, jež svou nenávistí a sebestředností, poškodila všechny kandidáty, kterými jsou mimo jiné lékaři, představitelé měst, radní i krajští zastupitelé, tedy slušní a pracovití lidé, ale je poškozeno i úředníky KÚ ÚK.

Závěrem chci říci, že jako hnutí Severočeši.cz budeme bojovat za demokratické právo všech našich kandidátů být volen a budeme chtít opakovat volby.“

Ing. Bronislav Schwarz,

předseda hnutí Severočeši.cz

Hnutí Severočeši.cz ještě ve čtvrtek kandidovalo do Krajského zastupitelstva Ústeckého kraje, kde v roce 2012 získalo osm zastupitelských mandátů. Jejich zmocněnkyně ale ve čtvrtek na krajském úřadě kandidátku „škrtla“ a odvolala všech 55 kandidátů. Předseda hnutí Bronislav Schwarz chce toto rozhodnutí zvrátit. Severočeši.cz jsou přes dva roky rozštěpení na dva tábory.