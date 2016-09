Poslední šance zasáhnout do soutěže The Most Challenge je 7. října. Rozhodne se o vítězi

Soutěž amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu vyvrcholí v pátek 7. října. Jezdí se od 09:00 do 17:00 hodin s výjimkou polední pauzy od 12:00 do 13:00 hodin. Poté bude jasné, kdo se stane vítězem stále oblíbenějšího klání amatérských jezdců. Komu se podaří dosáhnout nejlepšího času na jedno kolo, vstoupí do pomyslné síně slávy a zařadí se po bok šampiona premiérového loňského ročníku Jiřího Hrušky. Své pocity, dojmy a postřehy ze soutěže shrnul v rozhovoru pod článkem.

Na soutěžící čeká bonus v podobě prodloužení jednotlivých jízd, a to z původních deseti na 25 minut. Pro všechny, kteří už se v průběhu roku soutěže zúčastnili, zůstává navíc cena 400 korun za jeden stint. Nováčci, kteří přijedou poprvé, pak zaplatí za bezmála půlhodinovou jízdu 700 korun. „Tato cena platí i pro všechny, kteří si přijedou zajezdit na okruhu mimo soutěž,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený na velkém závodním okruhu v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami bez rozdílu skupin. Komu se podaří dosáhnout nejlepšího času a v soutěži zvítězí, absolvuje zdarma okruhovou školu a při jejím úspěšném dokončení obdrží národní licenci závodního jezdce. Usedne také za volant vozu safety car při mosteckém závodě evropského mistrovství okruhových tahačů Czech Truck Prix v příštím roce. Součástí výhry je i možnost absolvovat sportovní kemp za účasti dvojnásobného vítěze evropského poháru cestovních vozů (ETCC) Petra Fulína.

Lídrem výsledkové listiny soutěže je v současné době David Buršík z Prahy, který na voze Porsche Cayman GT4 dosáhl času na jedno kolo 1:50,186 minuty. Přetahuje se s plzeňským Augustinem Hajšmanem s identickým autem Porsche Cayman, zaostává jen o 1,38 vteřiny. Průběžné výsledky zájemci najdou zde.

Ukončením soutěže The Most Challenge volné jízdy pro veřejnost na velkém okruhu mosteckého autodromu nekončí. „Už od loňského roku vypisujeme termíny také na Winter Challenge, tedy jízdy v zimním období. Zveřejníme je v dohledné době. Záleží ale pochopitelně na počasí. Nicméně pokud to podmínky dovolí, mohou se řidiči a řidičky těšit i na zážitek z kroužení po zasněžené dráze,“ doplnila Svobodová.

Vítězem prvního ročníku soutěže The Most Challenge je Jiří Hruška, který provozuje autobazar ve Slaném ve středních Čechách a je pravidelným účastníkem amatérských závodů do vrchu.

Co Vás motivovalo k účasti v soutěži?

Upřímně, já o tom vůbec nevěděl. Občas se jedu na autodrom projet, ukojit své řidičské adrenalinové touhy. Tehdy jsme s kamarádem Mírou Hejdou jeli kolem Mostu a já věděl, že tam jsou večer volné jízdy. Tak jsme si jen chtěli zpestřit den. Když jsme odjížděli, tak jen „chlapi“ říkali, že je to dobrý čas a víc jsme to neřešili. O tom, že jsem se něčeho účastnil, nebo že jsem dokonce něco vyhrál, jsem neměl vůbec tušení. To, že jsem byl loni v říjnu na The Most Autoshow, byla také náhoda. A až tam jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál. Bylo to pro mě v té chvíli neuvěřitelné. Vyhrál jsem něco, o čem jsem nevěděl, že se jede. Tak od té doby sleduji stránky autodromu pozorněji.

Uspokojila Vás výhra?

Určitě. Vůbec jsem netušil, o co se jede, dověděl jsem se vše až na stupních vítězů, kde mi gratuloval Petr Fulín a předával ceny. Vstřebával jsem vše až cestou domů. A byl jsem nadšen.

Jaký je pocit řídit safety car a vést pole jezdců v zaváděcím kole?

Byl to úžasný zážitek. Pocit je to fajn, když víte, že jste první a ostatní se na vás lepí. Teda, ne že bych si z Clia sednul na zadek, ale šlo o ten frmol kolem masivní akce. Vidět celé zázemí, být v centru dění, být nablízku hosteskám. Pořád se něco dělo a bylo na co koukat.

Zopakoval byste si tuto zkušenost, pokud by byla možnost?

Ano. Jsem člověk, který se rád občas infiltruje do něčeho nového, a tohle mě bavilo. Takže budu jezdit dál a pokoušet štěstí na okruhu.

Jaký je Váš vztah k mosteckému autodromu?

Relativně blízký a hlavně kladný a dobrý. Jezdím sem už několik let se občas projet, nebo na různé akce firemní a soukromé. A díky této výhře se můj vztah vůči autodromu ještě více prohloubil.