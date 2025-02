Blíží se běžecká výzva: zaregistrujte se!

Jarní výzva 10 000 kroků je tady. Ještě před tím než v dubnu nazujete pohodlné boty a budete se snažit udělat něco pro své zdraví a případně trhnout nějaký ten rekord v běžné nebo severské chůzi s holemi (nordic walking) či v běhu, je třeba provést registraci. Učinit je to možné během celého března na stránkách www.desettisickroku.cz. Pokud jste nováčci, na stejné internetové stránce najde i podrobná pravidla výzvy, která vám pomohou se v této atraktivní aktivitě zorientovat.

Kdo chce podpořit své město a získat možnost vyhrát některou z hodnotných cen, které pro ty nejlepší přichystal mostecký magistrát, měl by se přihlásit pod hlavičkou města Mostu. Z Mostečanů pak budou ohodnoceni nejlepší jednotlivci, týmy, školy, nejmladší a nejstarší účastníci. Samotná výzva probíhá po celý duben, v následujícím měsíci pak během Mosteckého Festivalu 10 000 kroků budou v hotelu Cascade vyhlášeni ti nejlepší a nejzdatnější chodci a běžci. Těšit se mohou na odměnu i doprovodný program.

Cílem celostátní výzvy 10 000 kroků je dostat lidi ven z jejich domovů a motivovat je k pohybu na čerstvém vzduchu. Ne náhodou proto výzva vznikla v době kovidové. První kolo se uskutečnilo na jaře 2021, tehdy ještě bez účasti Mostu, ale už na podzim téhož roku se Most a mostečtí chodci a běžci do akce aktivně zapojili. Od té doby je město Most pravidelným účastníkem a vyhodnocuje nejlepší chodce a běžce, kteří se do 10 000 kroků zapojí pod jeho hlavičkou. Nově město Most soustředí svou pozornost především na jarní, tedy dubnovou část výzvy