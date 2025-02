Užijte si originální a jedinečný zvuk: The Cello Boys zavítají do Litvínova

Připravte se na hudební show, která vás dostane na nohy!

The Cello Boys představují neuvěřitelně originální a jedinečný zvuk, který nikde jinde v České republice nenajdete. Dvě elektrická violoncella a bicí souprava vytváří hudební atmosféru, která vám doslova rozproudí krev.

S vlastními virtuózními úpravami skladeb od Iron Maiden, AC/DC, Pendulum, Imagine Dragons a dalších rozproudili davovou vášeň na festivalech a koncertech po celé naši zemi i v zahraničí. Jejich autorské skladby přidají pořádný beat do celého koncertu.

S úspěchy v soutěžích a spoluprací s renomovanými orchestry dokázali, že hudba skupiny The Cello Boys má co nabídnout.

Přijďte si užít jedinečný zvuk, který vám zanechá v srdci nezapomenutelný dojem.

Nechte se unést a přijďte zažít hudební bouři!

Termín konání: 6. března 2025

Místo a čas: Citadela, Velká scéna od 19.00 hodin

Vstupné: 450 Kč