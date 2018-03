Březen ve znamení úspěchů

Měsíc březen byl vyloženě nabitý úspěchy litvínovských plavců. Na 30. ročníku Plzeňského vytrvalce, kde soupeřilo bezmála 600 plavců ze 43 klubů napříč republikou, zazářila čtrnáctiletá Kamila Javorková, která všechny své starty proměnila v medailová umístění a to 4x zlato na tratích 50 motýl, 100 motýl, 100 volný způsob a 800 volný způsob a 2x stříbro na tratích 50 a 100 znak.

V Litvínově se konal 15. ročník kraulařského víceboje, avšak pořádajícím oddílem byla Plavecká škola Prosen Louny, která si již několik let pronajímá ke svým závodům litvínovský bazén. Zde se blýsknul šestnáctiletý Adam Novák, který získal 3 stříbrné medaile na tratích 100, 200 a 400 m volný způsob a v celkovém bodovém hodnocení mu právem patřil stříbrný pohár. Patnáctiletá Alexandra Letalíková vybojovala stříbro na trati 200 volný způsob a dvakrát dohmátla pro bronz na tratích 50 a 100 volný způsob.

V Jablonci na Nisou se konal 29. ročník Ceny Bižuterie Jablonec. Zde se mezi silně obsazenou špičkou plaveckého mládí prosadil desetiletý David Rous, když vybojoval stříbro na tratích 50 prsa a 100 volný způsob a bronz na trati 50 motýl.

Absolutním vrcholem měsíce byla účast Kamily Javorkové, juniorské reprezentantky a držitelky rekordu třináctiletého žactva na trati 50 m motýl na Multiutkání 11 zemí v kyperském Limassolu, kam odletěla jako nejmladší plavkyně, jediná z ročníku 2004, výpravy sbírat své první cenné zkušenosti ze zahraničních závodů.

Javorková byla nasazena do štafet 4×100 volný způsob, 4x 200 volný způsob, dále v parádních osobních rekordech zaplavala tratě 200 motýl (2:37,28) čímž obsadila krásné 9. místo, mimo soutěž tratě 400 volný způsob (4:39,91) a 100 VZ (1:02,30) a jako první žena litvínovského plavání v kyperské vodě pokořila v padesátimetrovém, venkovním bazéně, za nepříliš příznivých povětrnostních podmínek, hranici jedné minuty na trati 100 volný způsob ve štafetovém závodě, když se časomíra zastavila v čase 0:59,8. Jednalo se o 4. úsek štafety. I ve štafetovém závodě na 4x 200 volný způsob, kdy naopak štafetu „rozjížděla“ na prvním úseku, získala skalp dalšího osobního rekordu v čase 2:10,57.