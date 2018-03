Krajská zdravotní odvolala s jednou výjimkou zákaz návštěv kvůli zvýšené nemocnosti, který ještě trval v jejích třech nemocnicích

S platností od pondělí 26. března 2018 jsou opět povoleny návštěvy na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, jednotce intenzivní péče a porodnici včetně novorozeneckého oddělení Nemocnice Chomutov. Povoleny jsou návštěvy na stejných odděleních v Nemocnici Děčín. Ukončen byl zákaz návštěv, s výjimkou osob do 25 let, také pro Nemocnici Teplice.

Opatření v teplické nemocnici vychází z doporučení MUDr. Evy Poláčkové, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územního pracoviště Teplice: „Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu chřipky na okrese Teplice mohu ode dnešního dne doporučit uvolnění zákazu návštěv pro dospělé ve věkové skupině nad 25 let, kterým nemocnost klesla pod epidemickou hranici a drží se pod ní na rozdíl od věkových skupin pod 25 let, kde data vykazují setrvalou nemocnost vysoko nad hranicí epidemické křivky v okrese Teplice. Věková skupina 15 – 24 let v posledním týdnu dokonce vykazuje zvýšení nemocnosti akutních respiračních infektů téměř o 30 %.“

Zákaz návštěv Krajská zdravotní vyhlásila v pátek 2. února. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Ústí nad Labem a v Nemocnici Most, byly znovu povoleny návštěvy od pátku 9. března.