ČERNÍ ANDĚLÉ V SOBOTU VE DRUHÉM SEMIFINÁLOVÉM SOUBOJI VYZVOU DOMA OLOMOUC

Černí andělé hostí v sobotu ve druhém semifinálovém utkání Zoru Olomouc. Na palubovce mostecké sportovní haly se rozhodne, kdo si v letošní sezoně zahraje o český titul.

Zápas DHK Baník Most proti DHK Zora Olomouc se hraje v sobotu 7. května v mostecké sportovní hale. Začíná se však už v 17:15 hodin, protože utkání bude živě přenášet ĆT Sport.

A chtějí to být samozřejmě domácí hráčky, které se na víkendové střetnutí důkladně připravují. „Připravuje se intenzivně, jak nejlépe umíme,“ uvedl trenér mosteckého týmu Adrian Struzik. K dispozici má už i hráčky, které nemohly zasáhnout do prvního semifinálového utkání. „Příprava je víceméně standardní, i když na play off máme speciální program, který zahrnuje hodně videa, soustředíme se na sílu, takže trávíme dost času i v posilovně a řešíme i některé konkrétní situace v obraně,“ doplnil trenér.

Důležité je podle jeho slov, že první krok k postupu do finále mostecký tým zvládl, ačkoli výhra o pět branek v prvním vzájemném utkání ještě stoprocentní jistotu postupu nezajišťuje. „Je to pro nás ale dobrá výchozí pozice. Energie v týmu je velmi dobrá, z hráček je cítit snaha podat na domácí půdě co nejlepší výkon. Tréninky ze začátku týdne se mi líbily, u videa se hráčky aktivně zapojovaly a přicházely s nápady, co oproti minulému střetnutí zlepšit,“ dodal Adrian Struzik.

Důležitý je podle trenéra také fakt, že Černí andělé fungují kompaktně jako tým a věří, že týmový výkon bude také klíčem k úspěchu. „Myslím, že diváci se v sobotu mají na co těšit. Olomouc je kvalitní tým, ale naší výhodou je i to, že hrajeme doma. Na mostecké publikum se moc těšíme, protože atmosféra, kterou dokážou vytvořit naši fanoušci, je neopakovatelná. A my se jim svým výkonem budeme snažit udělat radost a postoupit do finále,“ uzavřel trenér.