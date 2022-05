V pátek se na hradě Hněvín otevře dílna Magistra Kelleyho

V pátek 6. května se otevře alchymistická dílna mága Kelleyho na hradě Hněvín. Letos ale o něco podraží vstupné.

Expozice vznikla podle návrhu a pod vedením scénografa Josefa Korába. V sedmi zastaveních poodkryje alchymistické kousky a triky, které dovedly Kelleyho až k císařskému dvoru. Jde o zážitkovou expozici, jednotlivé díly proto mohou ovládat sami návštěvníci. Jako vzpomínku si můžete vyrazit pamětní minci.

Poprvé byla dílna otevřena v roce 2014, kdy ji přišlo navštívit přes čtyři tisíce návštěvníků. V roce 2020 byla kvůli pandemii uzavřena a znovu ji mohli zájemci navštívit v loňském roce. Návštěvnost byla přes dva tisíce lidí. Letos bude dílna otevřena od 6. května do 26. června od pátku do neděle od 11 do 17 hodin. Od 28. června do 31. srpna od úterý do neděle včetně svátků od 11 do 17 hodin. Zavíracím dnem zůstává pondělí. Z důvodu všeobecného nárůstu cen dojde k mírnému zvýšení vstupného. U dospělého o 10 Kč, u dětí, seniorů a osob ZTP o 5 korun, rodinné vstupné podraží o 20 korun. Dospělí zaplatí 30 Kč, děti a mládež do 15 let 15 Kč, senioři od 65 let 15 Kč, osoby se zdravotním postižením 15 Kč a rodinné vstupně (2 dospělí a až 3 děti do 15 let) 60 Kč. Dílna funguje do konce prázdnin. V září je prohlídka dílny také možná, ale předem ohlášeným skupinám.