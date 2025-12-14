ČEZ rozsvítí rekordních 374 stromečků po celé zemi, veřejnost rozhodne, ve které obci mají nejhezčí

ČEZ rozsvítí rekordních 374 stromečků po celé ČR
Veřejnost svým hlasováním rozhodne, ve které obci mají ten nejhezčí
Již osmým rokem se Skupina ČEZ podílí na příjemném prožití vánočních svátků ve stovkách měst a obcí napříč Českou republikou. Letos přitom „rozsvítila“ rekordních 374 nazdobených vánočních stromů. Všech 374 měst a obcí, kterým Skupina ČEZ na adventní čas přispěla, se navíc mohlo zapojit do soutěže a získat další příspěvek od Nadace ČEZ na zlepšení prostředí pro své obyvatele. O tom ovšem rozhodne veřejnost hlasováním na speciální webové stránce. Hlasování probíhá do 18. prosince, vítězové budou oznámeni 19. prosince.
Stejně jako v předchozích letech přispěla největší česká energetická společnost na vánoční nazdobení obecních stromů a stromečků a doprovodné akce spojené s jejich slavnostním rozsvícením. Letošní počet podpořených měst a obcí je navíc rekordní. V každém ze 374 míst to pochopitelně mají naplánováno jinak. Někde už rozsvítili svůj obecní strom v pátek 28. listopadu, jinde (a to většinou) se tak stalo v sobotu a hlavně pak během první adventní neděle. Výjimkou ovšem není ani 1. či dokonce až 6. či 7. prosinec. Všechna ovšem mají jedno společné, jde o setkání sousedů, přátel a mnohdy i rozvětvených rodin. Doplňují ho stánky s ozdobami, perníčky, klobásami přímo z udírny, svařákem a dalším sortimentem, který neodmyslitelně patří k adventnímu času. Samozřejmostí jsou umělecká vstoupení dětí, společné zpívání koled a další zábava dle místních možností.
Už osm let s tím starostkám a starostům finančně pomáhá Skupina ČEZ. Kromě vánočního osvětlení mohou obce příspěvek využít i na doprovodný program. Milou tradici nepřerušily ani covidové roky 2020 a 2021. „V regionech, kde působíme, se dlouhodobě snažíme být dobrým partnerem a sousedem. K Vánocům patří světlo ve všech možných podobách a my elektřině rozumíme. Přijde nám tedy přirozené podporovat vytvoření té správné adventní atmosféry a vánoční pohody. Těší nás, že můžeme přispět k milým setkáním, kde si lidé přejí hezké svátky a odnášejí si domů pocit radosti. Rozsvícením vánočních stromků na venkově i ve městech chceme zároveň poděkovat našim zákazníkům za jejich věrnost a podporu,“ říká Michaela Ziková, ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ.
Pro podpořené obce je otevřená také soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček, v níž mohou získat finanční odměnu od Nadace ČEZ. Stačí zaslat fotografii rozsvíceného stromečku. Všechny fotky ČEZ následně zveřejní na speciální vánoční webové stránce https://www.cez.cz/cs/vanoce, kde bude probíhat hlasování veřejnosti o nejhezčí vánoční strom. Malé obce mohou v případě vítězství získat 200 000 a velké 300 000 korun od Nadace ČEZ na projekty pro zlepšení komunitního života v dané obci či městě.
Hlasování probíhá od 10. prosince do 18. prosince, vítězové budou oznámeni 19. prosince.