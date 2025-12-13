Zápisy dětí do základních škol proběhnou už v polovině ledna 2026! Mění se i podmínky pro odklad docházky

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2026/2027, jenž se uskuteční ve dnech 15. a 16. ledna 2026, se týká dětí narozených od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a také těch, jimž bylo u předchozího zápisu plnění povinné školní docházky odloženo.
Ředitelky a ředitelé zveřejňují na webových stránkách svých škol informace o organizaci a průběhu zápisu – kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formálních a případných dalších částí zápisu. Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte předkládá u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte, tzn. přinese s sebou např. svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Také letos všechny základní školy zřízené městem Most nabídnou zákonným zástupcům dětí možnost přihlásit se k zápisu elektronickou cestou – prostřednictvím webové aplikace ZápisyOnline. Rodiče tak budou moci podat žádost o zápis z pohodlí domova; odkazy pro přístup do aplikace zveřejní školy v dostatečném předstihu na svých webových stránkách.
Průběh zápisu je dán vyhláškou o základním vzdělávání. Zápis se skládá z formální části (tj. podání žádosti o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky) a, je-li přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím jeho zákonný zástupce, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Rozhovor pedagoga se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut.
V žádosti o přijetí budou rodiče nově uvádět, z jaké mateřské školy dítě přichází, případně zda bylo individuálně vzděláváno.
Kromě termínu zápisu se mění rovněž důvody pro udělení odkladu povinné školní docházky. Odklad bude možný pouze ve výjimečných případech, zejména s ohledem na zdravotní stav dítěte. Zákonný zástupce požádá o odklad PŠD, pokud zdravotní stav dítěte dlouhodobě neumožňuje jeho účast ve vyučování. K žádosti o odklad podané v době zápisu tak zákonný zástupce dítěte nově dokládá doporučující posouzení lékaře (s výjimkou lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru pediatrie), nebo klinického psychologa potvrzující, že zdravotní stav dítěte dlouhodobě neumožňuje jeho účast ve vyučování. Žádost musí být i nadále doplněna doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Znamená to tedy, že doporučující posouzení školského poradenského zařízení k OPŠD bude vydáno pouze na základě výsledků odborného posouzení školní zralosti dítěte ze strany školského poradenského zařízení a zhodnocení dopadů zdravotního stavu dítěte do vzdělávání podle doporučujícího posouzení lékaře, nebo klinického psychologa, nikoli na základě pouhého přání zákonných zástupců dítěte. Začátek povinné školní docházky lze odložit jen jednou.
Podle nové úpravy školského zákona se bude postupovat v případě dětí narozených do 31. 3. 2020, pro děti narozené od 1. 4. 2020 platí možnost odkladu podle pravidel stanovených ve školském zákoně ve znění účinném do 31. 8. 2025.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a způsobech jejího plnění.
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu do výše 5 000 korun.