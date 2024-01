Citadela zve do divadla – v hlavní roli Richard Krajčo

Litvínovská Citadela uvede 19. února od 19 hodin monodrama s Richardem Krajčem v hlavní roli a v režii Karin Krajčo Babinské.

Vypravěč příběhu v podání Richarda Krajča sugestivně sděluje, jak se snažil vypořádat se s opakující, velmi složitou situací… jakou, to prozradí až divadelní představení. Rozhodl se proto napsat seznam všech báječných věcí, které ho – a tedy i diváky – na tomto světě obklopují. Seznam toho, pro co stojí za to žít, se rozrůstá i díky divákům, s jejichž aktivní přítomností protagonista příběhu počítá. Ti nejochotnější se dokonce mohou stát “spolu-aktéry“ samotného představení.

“Život není jen o těch velkých věcech, ale velké věci mohou být často ukryté v něčem malém, co může mít úplně stejnou hodnotu,“ sděluje Richard Krajčo poselství inscenace.

Vstupné na volný prodej je 590 Kč / 560 Kč.