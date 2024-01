Série vloupaček objasněna

Mostečtí kriminalisté dotáhli do úspěšného konce případ rozsáhlé majetkové trestné činnosti. Výsledkem je zahájení stíhání 35letého muže ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, porušování domovní svobody a krádež. Policisté ho viní z 15 skutků, kterých se měl dopustit na území Mostu. Vše začalo večerní výpravou na konci října loňského roku. To se obviněný pokusil z přízemní lodžie odcizit balení minerálních vod a pomůcek na cvičení. Tam byl vyrušen a akorát při útěku poškodil pletivo okolo bytového domu. V dalším páchání trestné činnosti pokračoval v listopadu, prosinci, ale i první týden již letošního roku. Jako objekty zájmu si vybíral zahradní přístavky u rodinných domů, sklepní prostory, bytové jednotky, ale i automobil, garáž nebo firemní skladové prostory. Desítky poškozených postrádali po návštěvě stíhaného mnoho věcí. Ten bral vše, o čem si myslel, že má nějakou hodnotu a co pobral. Mostečan odnesl mnoho kusů nářadí, zejména vrtaček. Bral také peníze, jízdní kola a elektrokoloběžky, pojízdnou sekačku, herní konzoli i potraviny. Nepohrdnul ani vánočním osvětlením nebo stanem. Lup obratem rozprodal a část vyhodil. Do napadených objektů se muž vloupal za užití násilí a poškozením zabezpečení napáchal mnoho škod. Celková škoda na majetku včetně odcizených věcí se vyšplhala na 135 tisíc korun. Na případu pracovali kriminalisté zabývající se touto problematikou. Při prověřování zajistili mnoho důkazního materiálu, které zanechal podezřelý na místech činu. Všechny stopy policisté pečlivě vyhodnotili a ty ukázaly prstem právě na obviněného. Vzhledem způsobené škodě hrozí Mostečanovi v případě uznání viny až pětileté vězení.