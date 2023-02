Den bezpečnějšího internetu: Otestujte svoje znalosti s projektem Kraje pro bezpečný internet

V úterý 7. února 2023 již po dvacáté připomíná Ústecký kraj Den bezpečnějšího internetu.

Na podporu vzdělávaní a povědomí o důležitosti zajištění kybernetické bezpečnosti nás všech posledních deset let připravuje projekt Kraje pro bezpečný internet desítky vzdělávacích videospotů, e-learningových lekcí nebo pracovních listů. Všechny materiály jsou určeny pro děti, rodiče, seniory i učitele zdarma.

Novinka 2023: Podcast

V letošním roce projekt představí novinku Podcast o kyberbezpečnosti. Desetidílný seriál, kterým provází moderátor Lukáš Venclík, se věnuje tématům, jako je současný stav kyberkriminality v ČR, vliv počítačových her na děti, podvody na elektronickém bankovnictví, etický hacking nebo danění výdělků z kyberaktivit. V podcastu vystoupí přední odborníci, kteří se daným tématům denně věnují. Podcast bude dostupný v klasických podcastových aplikacích.

Soutěžní kvíz

Každoroční součástí projektových aktivit je také vzdělávací kvíz pro žáky základních a středních škol. Ti se do kvízu mohou zapojit až do 28. února 2023. Kvíz je dostupný na webu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Soutěžící si ve 20 náhodně vygenerovaných otázkách vyzkouší své znalosti o bezpečném chování na internetu. Před kvízem doporučujeme načerpat informace v již zmiňovaných videospotech, e-learningových lekcích nebo podcastech. Kdo v tomto kvízu uspěje, může si zkusit i Kvíz PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Odbornými garanty a hlavními partnery soutěžního kvízu jsou i letos technologické společnosti Microsoft a Gordic. Vítězové se tak mohou těšit na výhry v podobě Xboxu, tabletů nebo fitness náramků.