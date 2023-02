Komořanská teplárna slaví 80! Připravuje akce pro veřejnost

Kulaté výročí 80 let si letos po celý rok bude připomínat teplárna v Komořanech. Oslavte ho s námi! „Historie komořanské teplárny začíná elektrárenskou érou již v roce 1943. Přestála několik politických režimů, mnohokrát změnila provozovatele a název, měnila se technologicky. Dnes je tu s námi již neuvěřitelných 80 let a do důchodu se rozhodně nechystá. Ba naopak. A to je opravdu důvod k oslavě,“ říká tisková mluvčí teplárny Miloslava Kučerová a dodává: „V průběhu roku chceme připomenout nejen dlouhou historii, ale i význam teplárny pro Mostecko i pro jeho budoucnost a změny, kterými v současné době prochází. Za tímto účelem připravujeme řadu akcí, které budou určeny nejen studentům, ale i široké veřejnosti.“

Jednou z plánovaných akcí je například nový vzdělávací program pro studenty středních škol s názvem TEPLO 2050, jehož součástí jsou exkurze do provozu teplárny. Rodinám s dětmi, zájemcům o techniku a milovníkům kouzla industriálu bude určen Den otevřených dveří. Během něj budou moci návštěvníci nahlédnout do zajímavých prostor teplárny a seznámit se s výrobou elektřiny a tepla. „Akci chceme uspořádat o prázdninách. Naposledy měla u rodin s dětmi velký ohlas a řada z nich se nám svěřila, že jde o zajímavé zpestření prázdninových cest po hradech, zámcích a zoologických. Navíc pro ně máme překvapení v podobě opravdu historického zákoutí přímo v areálu teplárny,“ svěřila Kučerová. Koho spíš zajímá historická stránka oslav, může se těšit na výstavu, kterou teplárenská společnost připravuje ve spolupráci s Oblastním muzeem a galerií v Mostě.

O akcích bude veřejnost průběžně informována. Bližší informace, pozvánky či výzvy najdou také na webu www.ue.cz nebo www.tepelnapohoda.cz.