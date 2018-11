Do Rokáče Vinohrady dorazí hardrock a blues

Tento víkend můžete do mosteckého Rokáče Vinohrady zajít na hardrock i blues. V pátek 9. listopadu vystoupí CODA, jedna z nejlepších hardrockových kapel v Česku. V sobotu 10. listopadu v Rokáči zahraje karlovarská parta BERNARD BLUES BAND (foto vlevo). Začátek ve 21 hodin, otevřeno bude již od 19 hodin.

Karlovarská CODA vznikla v listopadu roku 1984, kdy se dali dohromady bubeník Karel Hrabák, klávesista Martin Uxa (oba ex Radikál), kytarista Karel Idlbek a basista Robert Brácha Šobin (oba ex Ingot). Nepřeslechnutelná je skvělá muzikantská vyhranost a lehkost, s jakou se chopila vesměs klasických rockových aranžmá. Vždy bezvadná nálada. Honza Haško – zpěv, Martin Uxa – klávesy, zpěv, Ondra Lukeš – kytara, zpěv, Robert Brácha Šobin – basová kytara, zpěv, Filip Milko – bicí

Blues-rocková formace BERNARD BLUES BAND se stylově pohybuje od klasického elektrického blues 30. let přes britské blues 60. let až k bluesrocku a cizí jí nejsou ani jazzové prvky. Kapela sdílela pódium s významnými osobnostmi a kapelami (Luboš Andršt, Michal Prokop, Ondřej Konrád, Larry Garner (USA), Raphael Wressnig (A), Charlie Slavík, Martin Kratochvíl, Honza Kořínek, Marcel Flemr, Lukáš Martínek, Stan The Man, Ivan Hajniš… ) i s matadory české bluesové a rockové scény (Bohouš Budina, Petr Karkoška, Martin Kettner, Štěpán Alexa, Pavel Menschik, Tony Řezáč…)

V Rokáči zahraje ve složení Míla Froněk (ex Natural, Proměny, Hard Again) – kytara, zpěv, Jirka Zýka – baskytara, zpěv, Pepa Plašil – klávesy, zpěv, Ivan Pelc (ex Blue Condition, JazzKVé) – bicí, Jaromír „Yarda“ Krištofovič – foukací harmonika, zpěv.