Oblastní muzeum v Mostě na rok uzavírá přírodovědnou expozici

Od 19. 11. 2018 bude kvůli přestavbě na rok uzavřena přírodovědná expozice v Oblastním muzeu v Mostě. Instalace z devadesátých let 20. století po celou dobu patřila mezi nejoblíbenější muzejní stálé výstavy a na území Ústeckého kraje byla největší svého druhu. Čas se na ní ale značně podepsal. Řada vystavených exponátů ztratila svůj přirozený vzhled a barvu a celý fundus je dnes už technologicky beznadějně zastaralý a nevyhovující.

Proto byla přírodovědným oddělením muzea v čele s Pavlem Krásenským zpracována zcela nová koncepce. Expozice věnovaná živé i neživé přírodě Mostecka bude do budoucna rozdělena do tří částí. Samotné práce budou probíhat v několika etapách. Jako první by měla být ke konci roku 2019 zpřístupněna část zasvěcená geologii. Ta představí atraktivní paleontologické a mineralogické exponáty z Mostecka, čtvrtohorní dioráma a multimediální prvky. V dalších letech bude následovat živá příroda, kde se představí vybrané biotopy Mostecka. Součástí nové expozice bude herní a vzdělávací koutek pro nejmenší i podrobně zpracované výukové programy pro školy.