Docela velké divadlo zve na představení NENÍ KORONA JAKO CORONA

Docela velké divadlo Litvínov uvede 26. května v 19 hodin představení NENÍ KORONA JAKO KORONA.

Pohled na to, co udělá s lidskými charaktery nečekané nebezpečí způsobené čínským virem, který celý národ uvrhne do karantény a “domácího vězení”. Příběh s humorem nahlíží do lidských duší jedné obyčejné české rodiny, sleduje její možnosti i nemožnosti a jejich úsilí, že “Společně to zvládneme”.

napsal: Miroslav OUPIC

hudba a texty písní: Jan TUREK

kostýmy: Tomáš KYPTA a Lenka LAVIČKOVÁ

scéna: Jurij GALIN a Petr ERLITZ

režie: Jurij GALIN

Hrají:

Petr JABLONSKÝ

Jana GALINOVÁ

Lenka LAVIČKOVÁ

Robert STODŮLKA

Petr ERLITZ

a ze zvukového záznamu Klára FOŘTOVÁ a Martin DVOŘÁK