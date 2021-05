Tři osoby nařízení izolace nerespektovaly

Dvě ženy ve věku 19 a 18 let, obě přechodně žijící v Mostě, čelí obvinění ze zločinu šíření nakažlivé lidské nemoci. Ženy měly koncem března šířit nemoc COVID-19 poté, co se pohybovaly na veřejnosti a také mezi zákazníky a obsluhou jednoho mosteckého marketu. A to i přesto, že věděly, že jsou na základě antigenního testování pozitivní na přítomnost koronaviru SARS-COV-2, které způsobuje onemocnění COVID 19, které je nakažlivé a přenosné vzduchem ve formě kapének nebo skrze fyzický kontakt s povrchem, který je tímto koronavirem kontaminovaný. Krajskou hygienickou stanicí jim byla nařízena izolace a zákaz styku s dalšími osobami, čehož si byly obě vědomy a byly o tom i řádně poučeny. Obviněné úmyslně zvýšily nebezpečí rozšíření nakažlivé nemoci u lidí a takový čin spáchaly za stavu události vážně ohrožující zdraví lidí.

Trest odnětí svobody na dvě léta až osm let hrozí i 33letému Mostečanovi, který čelí obvinění ze stejného zločinu. Muž měl úmyslně šířit lidskou nemoc Covid 19, když se setkal nejméně s dvěma osobami a také přišel do kontaktu se strážníky a policisty, ačkoliv byl pozitivní a měl být v izolaci. Obviněného přistihli muži v uniformách při silniční kontrole ve vozidle, kde byl jako spolujezdec a hlídkám na dotaz uvedl, že je pozitivní. Účel jeho momentální cesty měnil. Obviněný je nyní ve vazbě pro jinou trestnou činnost.