Dvě otázky pro kandidáty na senátory za Mostecko

1. Víte, co trápí obyvatele okresu, za který kandidujete?

2. Co je podle vás řešení?

Jiří Šlégr, kandidát na senátora za ČSSD

1. Lidi na Mostecku nejvíce trápí problematika sociální spravedlnosti, týkající se vyplácení a zneužívání sociálních dávek bez práce. Dále, a to s tím de facto souvisí, otázka nízkých mezd v našem regionu a v neposlední řadě bezpečnost, a to především v tak zvaných vyloučených lokalitách, jakými jsou například Janov nebo Chanov.

2. V oblasti bezpečnosti je potřeba posílit policejní hlídky a to jak pěší, tak mobilní a nastavit tak zvanou nulovou toleranci zločinu, tzn. stejná pravidla pro všechny. Za současné situace bych rovněž hlasoval pro navýšení bezpečnostních složek jak městské, tak i státní policie, a to zejména ve vyloučených lokalitách. Co se týče pracujících a na druhé straně „dávkařů“, je třeba urychleně ukončit praxi, kdy lidé na dávkách žijí na úkor pracujících a ještě se jim za zády posmívají. Je prostě neakceptovatelné, aby se pracujícím vedlo hůře než lidem na dávkách. Navíc na Mostecku bohužel žije mnoho lidí, kteří mají malé mzdy. To musíme řešit, v naší zemi – a ještě více v našem regionu – je práce velmi levná a to se musí systémově a především rychle změnit. Zasadím se o to, aby byla navýšena minimální mzda a rovněž nasadím všechny své síly na to, aby se začaly zmenšovat nespravedlivé rozdíly ve mzdách mezi jednotlivými regiony. Není možné, aby člověk za stejnou práci dostal v Praze dvojnásobek oproti pracujícímu např. v Mostě. Celá republika dlouhodobě žila z práce lidí v našem regionu, což se týká především horníků. Je na čase, aby to začala Mostecku, potažmo celému Ústeckému kraji, vracet.

Jiří Maria Sieber, kandidát na senátora za ŘÁD NÁRODA

1. Obyvatele Mostecka trápí obrovské množství cikánů, kteří se na Mostecko stěhují z celé republiky i ze Slovenska. Z částí měst se tak stávají ghetta, pořád se rozrůstají a postupně se devastují byty, domy a životní prostředí.

2. Řešením je to, co nabízím. Zastavení „chanovizace“ Mostecka. Chci změnit zákon, aby statutární orgán společenství vlastníků jednotek měl právo schválit nebo odmítnout pronájem bytu cikánům, kteří nepracují a žijí jen ze sociálních dávek. Stejně jako je to u družstevních bytů, kde představenstvo toto právo má v zákoně. Následně bych chtěl velmi zregulovat platby nájmů bytů ze sociálních dávek. Myslím si, že je nesmyslné, aby cikánům, kteří nepracují, stát platil nájmy bytů, elektřinu, plyn, vodu, teplo ve městech, mezi lidmi, kteří normálně chodí do práce a nájmy bytů si platí sami. Pro představu kolik je to peněz, tak jen v Mostě to činí 86 milionů korun ročně.

MUDr. Alena Dernerová, kandidátka na senátorku za Severočeši.cz

1. V současné době vnímám jako největší problém a trápení obyvatel Mostu a Mostecka soužití s nepřizpůsobivými občany, kteří jsou masivně stěhováni do našeho regionu. Opakovaně se v mé kanceláři řešila tato problematika. Vláda z mého pohledu nekoná nic. Není legislativa, města mají svázané ruce. Proto jsem začala komunikovat intenzivněji s paní ministryní Michaelou Marksovou. Konkrétně jsem chtěla, aby se zavedly kdysi za vlády ODS zrušené hygienické normy na byt. Odpověď zněla, půjde to mezirezortu a bude to dlouho trvat… Dále jsem vznesla dotaz, který se týkal nájmu v místě a čase obvyklém, protože od občanů jsem měla informace, že za nájemné za byt v rodině, kde všichni pracují, je například 4 000 Kč a u těch, co jsou na dávkách, činí 11 000 Kč. Poslala jsem paní ministryni jí požadovaná data a nyní čekám na odpověď. Musím řící, že jsem ji již několikrát urgovala, ale nereaguje…Doufám, že se ozve, protože pak by sliby, že se něco musí dělat, byly plané a nikoho z vládních činitelů nezajímají regionální otázky.

Další problém vidím v míře nezaměstnanosti na Mostecku, která je z valné části dána sociální strukturou a z toho plynoucí úrovní vzdělanosti. Paradoxně pak firmy hledají zaměstnance. Například jedna z firem na Mostecku, kterou jsem navštívila, má obavy z otevření nového provozu, protože nenajde pracovníky.

V současné době dochází k útlumu těžby a stát měl více jak 20 let na to, aby restrukturalizoval náš region. Nestalo se tak. Dokonce nechce ani vyplatit propuštěným horníkům kompenzaci, tak je tomu v OKD. Není pak divu, že řada pracujících odchází hledat práci jinam. Do Senátu jsem pozvala 30 studentů z mosteckého gymnázia a v rámci diskuze jsem zjistila, že pouze jedna studentka po absolvování vysoké školy chce zůstat v regionu… To hovoří za vše.

Dále je to samozřejmě zdravotnictví. Někdy za mnou lidé přicházejí i jako za lékařkou, když se nepodařilo vyřešit potíže třeba v mostecké nemocnici a chtějí zajistit vyšetření v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. V Mostě chybí iktové centrum a magnetická rezonance. Věřím, že se to do budoucna změní. Velkým problémem je personální vyprázdněnost nemocnic, nejen v našem regionu, ale v celé republice. Chybí lékaři a sestry. Situace je velmi vážná a nevidím jako optimální řešení pouze příchod zdravotníků z jiných zemí, kteří mívají jazykové problémy a mnohdy i jiné kulturní zvyklosti.

V poslední době má Most a zejména obyvatelé žijící v blízkosti autodromu velké potíže se soustavným překračováním limitů pro hluk z autodromu. I když se zdá, že zákon by měl být nadevše, v případě problému s hlukem v Mostě to neplatí. Vyjednávání zřejmě budou trvat dlouho.

2. K problematice stěhování nepřizpůsobivých do Mostu – Jednoznačně je nutno přijmout zákony, které by limitovaly podnikání s byty, jednak hygienické normy na byt, možnost města vyjádřit se k tomu, zda daný člověk, který nepracuje, může být registrován ve městě. Dobré by bylo, kdyby se mohli vyjádřit i nájemníci. Chybí zákon o sociálním bydlení a něco, co by omezovalo možnosti realitních kanceláří v podnikání s chudobou.

Pak je to otázka jak pronajímatelé bytů platí daně z této činnosti. Dle ředitele generálního finančního ředitelství Ing. Martina Janečka jsou daně z tohoto podnikání těžko zkontrolovatelné… Další řešení vidím v možnosti veřejné služby. Zde bych chtěla podotknout, že senátní návrh zákona o veřejné službě je již dva roky zaparkován v dolní sněmovně…

K problematice nezaměstnanosti – Měly by se samozřejmě zvýšit platy, ale s tím souvisí také daňový systém. Střední podnikatelé říkají, že je velmi těžké zaplatit za několik pracovníků sociální a zdravotní pojištění, respektive daň. Ta je v ČR nejvyšší z celé Evropy. Toto vede k práci na černo. Více bych podporovala učňovské školství, a také to, aby firmy v regionu komunikovaly jak se základními, tak středními školami a nabízely po vystudování školy či učebního oboru mladým lidem práci. Musíme si ale otevřeně říci, že určité procento lidí právě z našeho reginu pracovat nikdy nebude. Proto si myslím, že by sociální výhody měly být vázány na systém veřejné služby.

K problematice zdravotnictví – Zdravotnictví lze řešit zákony a opatřeními na celostátní úrovni. Například do dnešního dne není přijat zákon o postgraduálním vzdělávání lékařů a farmaceutů. Návrh zatím vypadá ne příliš dobře a to ho čeká ještě druhé čtení v dolní sněmovně. Jak jsem již zmínila, v mostecké nemocnici lze prosazovat zřízení iktového centra a na něj navázané pracoviště magnetické rezonance, ale opět na ministerské úrovni.

Hluk z autodromu – Nikdo nechce zrušení autodromu, jak je někdy interpretováno jeho zástupci. Občané Mostu chtějí pouze, aby se dodržoval zákon. Proto problém autodromu řeším společně s občanským sdružením Zdraví pro Most a Krajskou hygienickou stanicí. Doufám, že zastupitelé města Mostu přijmou obecně závaznou vyhlášku týkající se právě hluku.

MUDr. Jiří Biolek, kandidát na senátora za STAN

1. Jako lékař i jako zastupitel se každý den potkávám se spoustou lidí v nemocnici, ve svém bydlišti, ale i třeba v hospodě. Vzhledem ke své profesi se samozřejmě nemůžeme vyhnout zdravotnictví, ale pravidelně také dojde na otázky životního prostředí, nezaměstnanosti, zneužívání sociálních dávek, bezpečnosti zejména ve vyloučených lokalitách, všudypřítomné byrokracie a přebujelé administrativy. Lidé tady pod Krušnými horami vnímají na jedné straně zlepšení životního prostředí po roce 1989, ale mají obavy z toho, že se jako za komunismu bude dál plundrovat zdejší krajina a bourat další obce. Mnohokrát jsem se setkal s podobnými otázkami: Jak to, že když tu sedíme na uhlí jako na zlatém vejci, máme se nejhůř v celé republice? Proč se má líp ten, kdo nemaká, než já, který chodím do práce, platím daně a starám se o své děti? Kdo je zodpovědný za to, že kvete na ubytovnách obchod s chudobou, a proč s tím stát už dávno něco neudělal?

S takovými otázkami se mezi lidmi potkávám a to je nejvíc trápí.

2. Je nutné podpořit investice do vzdělání, opustit jednostranné zaměření kraje na těžbu, stabilizovat personální obsazení nemocnic a netolerovat nikoho, kdo ohrožuje bezpečí našich domovů.

V otázce bezpečnosti i zneužívání sociálních dávek je nezbytné, aby všechny instituce, státní i místní, byly důsledné a posilovaly vymahatelnost práva. Těm, kteří mají snahu své problémy řešit, je třeba nabídnout pomocnou ruku. A ti, kteří pracovat nechtějí, narušují veřejný pořádek a občanské soužití, neposílají své děti do školy nebo páchají trestnou činnost, ti musí vědět, že takové chování nebudeme tolerovat, nebudeme před ním zavírat oči, ale naopak společně, rázně a rychle proti nim zakročíme.

Ani Senát, ani jednotlivý senátor nemohou zajistit a zařídit všechno. Já mohu nabídnout zkušenosti, přímočarost a pracovitost. Ze své cesty nikdy neuhýbám napravo ani nalevo a nehodlám to dělat ani v případě, že budu zvolen do Senátu. Mým cílem je nabídnout lidem v našem okrese reálnou šanci na zlepšení jejich života, ne vzdušné zámky.

Oto Zaremba, kandidát na senátora za DĚLNICKOU STRANU SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

1. Určitě vím, co obyvatele Mostecka trápí. Jsou to především bezpečnost, rozrůstající se problém s nepřizpůsobivými občany, kriminalita a nezaměstnanost. Souhrn těchto negativních faktorů činí z Mostecka oblast, která není pro slušné občany moc lákavá, a to je nutné řešit.

2. Především je nutné obnovit pořádek, bezpečí v ulicích a vymahatelnost práva. Odmítám tolerovat stav, kdy jsou nepřizpůsobiví občané zvýhodňováni na úkor těch slušných, kdy stát tomuto jevu nečinně přihlíží. Tam, kde nepomáhá vlídné slovo, je nutné aplikovat represivní řešení. Pokud budu do funkce senátora zvolen, mohu garantovat, že to, co jsem nyní uvedl, budu ze všech sil prosazovat.

Libuše Hrdinová, kandidátka do Senátu za ODS

1. Jedním z velkých problémů, které pálí zdejší obyvatele okresu Most, je vysoká nezaměstnanost. Lidé, kteří delší dobu nemají práci, stávají se zoufalými a dělají i zoufalé věci, které by možná ani nikdy nechtěli dělat. Setkávám se s lidmi, kteří opravdu chtějí pracovat, velmi se snaží, ale bohužel jsou neúspěšní a po čase ztrácí naději, že se něco změní a začínají žít na hraně zákona.

Rozhodně je také potřeba zlepšit podnikatelské prostředí ve městě.

Další velký problém je sociální situace v našem okrese. Stále není vyřešeno sociální bydlení.

2. V případě nezaměstnanosti není možné řešit vše na komunální úrovni, ale je důležité dávat podněty a připomínky směrem k vládě.

Řešení podnikatelského prostředí je záležitostí města, ale i podnikatelů, kteří musí připravit projekty, které budou vytvářet pracovní nová místa a umožňovat nové investice. Musíme dále co nejlépe využít připravovaných evropských prostředků. Lepší podmínky pro podnikání a podnikatele lze docílit například podporou při zadávání drobných a menších zakázek místním firmám, společným úsilím budování parkovacích míst u komerčních objektů. Nikdo jiný, než podnikatelský sektor pracovní příležitosti nevytvoří. Chceme pomoci jak stávajícím, tak novým podnikatelům. Představuji si více informovat podnikatele o programech podpory podnikání, které stát vyhlašuje. Zřídit zdarma poradenskou službu o možnostech využití dotačních titulů. Prostor vidím ve spolupráci na úrovni např. Hospodářské a sociální rady Mostecka, která podporuje nové projekty a může pomoci při jednání s ministerstvy například při naplňování připravených průmyslových zón investory.

Řešení sociální politiky ovlivňuje zejména státní politika. Komunální politici se musí snažit, aby se ve městěch dobře žilo a města nechátrala. Je nutné sledovat i fungování ubytoven, kam míří zejména ti sociálně slabí.

Josef Nétek, kandidát na senátora za KSČM

1. Jedním z problémů, který tíží obyvatele našeho okresu, je vysoká nezaměstnanost pro občany, kteří přicházejí o zaměstnání z důvodu útlumu těžby v našem regionu, potažmo v okrese Most. Celá předchozí léta náš region zabezpečoval dodávky hnědého uhlí a produkty chemického průmyslu pro stát, pro společnost, která našemu okresu mnohé dluží.

Dalším problémem, který trápí obyvatele našeho okresu, jsou vyloučené lokality, ve kterých žijí lidé s nízkou kulturou bydlení a převážně nezaměstnaní.

Je třeba si přiznat, že mnozí z nich pracovat snad ani nechtějí a spoléhají jen na sociální dávky a příspěvky na bydlení.

V žádném případě nelze přehlédnout problém v oblasti životního prostředí, který má velký podíl na zdraví našich obyvatel a jejich plnohodnotném a zdravém každodenním životě.

2. Řešení spatřuji především v tom, že především stát musí změnit postoj k našemu okresu a kraji a začne vnímat občany v okrese Most jako ty, kterým mnohé dluží v oblasti životního prostředí, zdravotnictví a vzdělávání. Nedílnou součástí pomoci státu v oblasti životního prostředí je revitalizace krajiny a její rekultivace. V oblasti zdravotnictví zlepšit dostupnost špičkových pracovišť a zdravotnického personálu, který v mnoha zařízeních chybí. To lze zajistit především tím, že dobře ohodnotíme tak náročnou a zodpovědnou práci lékařů a zdravotnického personálu. Rovněž je třeba rozšířit síť sociálních služeb a to i o domovy pro seniory, ve kterých najdou třeba i nový domov pro zasloužený odpočinek po celoživotní práci. Jeden z nejdůležitějších úkolů pro budoucnost našeho okresu spatřuji ve vzdělávání a nemám na mysli jen to vysokoškolské. V současné době se ukazuje, že je nedostatek šikovných řemeslníků ve všech oborech. Proto vidím řešení tohoto problému v podpoře učňovského školství, tak jak již činí Ústecký kraj. To vše souvisí s následným vznikem nových pracovních míst a snižováním nezaměstnanosti.

Každý z místních politiků by si měl uvědomit, že byl zvolen občany našeho okresu a jejich zájmy by měl na všech úrovních respektovat a plnit ve prospěch našeho regionu.