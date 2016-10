Pro nemocné veřejné toalety zdarma

Nemocní lidé s kartičkou vydanou spolkem Pacienti IBD mají nyní zdarma vstup na toalety pod terasami – pod budovou mosteckého magistrátu.

Město Most, respektive Technické služby města Mostu se tak zapojily do projektu, který pomáhá zpřístupňovat a mapovat veřejné i neveřejné toalety a který za pomoci Ministerstva zdravotnictví realizuje spolek Pacienti IBD. „Pacientům je na požádání vydávána speciální plastová WC karta, která jim na mnohých místech v České republice i v zahraničí umožňuje přednostní vstup na veřejné či partnerské, tedy neveřejné toalety,“ informuje předsedkyně spolku Martina Pfeirerová. Členy spolku jsou především lidé s nespecifickými střevními záměty, trpícími neinfekčními onemocněními, jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. Tito lidé mají po předložení kartičky vydané spolkem vstup zdarma na toalety společností, které se do projektu zapojily. Nově tedy mohou využít i toalety pod terasami v centru Mostu a letním období také toalety na Matyldě. Do projektu se mohou zapojit i další subjekty a podpořit tak dobrou věc, více informací lze najít na stránkách www.wckarta.cz a na www.wckompas.cz .