Filmaři hledají komparzisty do filmu BOURÁK

Filmová kancelář Ústeckého kraje hledá holčičku a komparzisty na natáčení nového českého filmu Bourák

Na 5. 9. hledá holčičku jako herečku za mlada: holčička cca 8 let, aspoň lehce podobná viz foto

NATÁČENÍ BUDE PROBÍHAT VE VARNSDORFU

DOPRAVA NENÍ ZAJIŠTĚNA!!!!

Výplata ihned!!

Honorář: 1200 Kč

V případě zájmu zašlete foto, výšku, věk, velikost konfekce, velikost bot dítěte a přiložte na Vás telefonní kontakt a napište zkušenosti s natáčením.

Vše odešlete na email: castingbourak@seznam.cz

Do předmětu emailu uveďte: „holčička“.

A DÁLE KOMPARZISTY CHODCE!!!

5. 9. chodci (muž, žena 18-55 let)

7. 9. chodci (muž, žena 18-55 let)

8. 9. chodci (muž, žena 18-55 let)

16. 9. chodci (muž, žena 18-55 let)

17. 9. chodci (muž, žena 18-55 let)

kluk na kole (chlapec cca 10 let)

Honorář: 500,- do 5,5h , 900,- nad 5,5h

V případě zájmu zašlete Vaše foto, výšku, věk, velikost konfekce, velikost bot a přiložte na Vás telefonní kontakt a zkušenosti s natáčením.

Vše odešlete na email: castingbourak@seznam.cz

Do předmětu emailu uveďte: „vybrané datum“.

O FILMU:

Celovečerní film Bourák je černá gangsterská romanticko-hudební komedie o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera.

Pro natáčení tvůrci vybrali severočeský Varnsdorf, který se promění ve filmový ŠLUKDORF. Jarní předtáčka potrvá do začátku června a po letní pauze se štáb vrátí do Varnsdorfu a okolí zase na podzim, kdy rozehrané Šlukdorfské figurky doplní sám velký Bourák v podání Ivana Trojana. Hlavní roli Bourákovy dcery Kamily svěřil Ondřej Trojan studentce konzervatoře Veronice Markové, poprvé jako matka dospělé dcery se představí Kristýna Boková (Markéta).

O čem film bude?

Kamila je osmnáctka, která už má života ve městě, kde se nic neděje, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll.

Potřetí se na place sejde režisér Ondřej Trojan s Jiřím Macháčkem, který vyfasoval roli majitele kasina, nebezpečného golfisty a zhrzeného Markétina ctitele Rudy. Rudovu nesnesitelnou ženu, manikérku Jiřinu, si zahraje Petra Nesvačilová. K nepoznání změněná bude v Bourákovi herečka Kateřina Winterová, která ve snímku vystoupí jako alkoholička Elvíra. Jejího syna, neduživého gamblera Frantu, si zahraje Jan Cina, svědomitého policistu Luďka Jaromír Dulava, v rolích okresních gangsterů se představí slovenská hvězda Milan Ondrík a čeští výtvarníci Jaroslav Róna a Aleš Najbrt. V dalších rolích se na sever Čech během podzimní fáze natáčení podívají i Kryštof Hádek, Matěj Ruppert a ze Slovenska Ady Hajdu, Petra Polnišová nebo Alena Pajtinková. Velkou roli ve filmu Bourák, pro který si filmový štáb opět vybral Ustecký kraj, svěřil režisér Ivanu Trojanovi. Foto: Česká televize