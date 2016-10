Hejtman Oldřich Bubeníček ocenil dárce krve

V sobotu 1. října byly v Mostě na krajském slavnostním shromáždění předány 68 dárcům krve Zlaté kříže Českého červeného kříže 2. třídy jako ocenění za 120 a více bezpříspěvkových odběrů. Této události se zúčastnili zástupci oblastních spolků Českého červeného kříže (ČČK) Most a Teplice, představitelé Ústeckého kraje a společnosti Krajská zdravotní. „Dobrovolné dárcovství krve vnímám jako vysoce humánní projev úcty k člověku, darování krve umožňuje záchranu lidských životů a zdraví. Proto si dárci zaslouží uznání, ocenění a poděkování,“ řekl v úvodu shromáždění hejtman Oldřich Bubeníček. Dodal, že krev hraje v současné medicíně stále nezastupitelnou roli, a to i proto, že ji nelze uměle vyrobit.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., Jiří Novák při poděkování dárcům připomněl, že v kraji je registrováno na 18 tisíc dárců krve a bez nich by nebylo možné zachraňovat životy například při těžkých úrazech a provádět řadu operací. Těch se jen v Krajské zdravotní provede za rok na 48 tisíc.

Ocenění spolu s hejtmanem předávala dárcům Jana Zemanová, předsedkyně Oblastní výkonné rady Oblastního spolku ČČK Teplice. Slavnostnímu předávání zlatých křížů byl přítomen Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana, Eliška Vyskočilová, zástupce primáře hematologicko- transfuzního oddělení Chomutov a ředitelky oblastních spolků ČČK Most a Teplice.

V České republice jsou udělovány tři úrovně Zlatých křížů ČČK, a to za 80, 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů, ocenění uděluje Český červený kříž.

Český červený kříž je občanské sdružení, národní společnost mezinárodního hnutí Červený kříž. V současné době má asi 20 000 členů a dobrovolníků sdružených v 692 místních skupinách. ČČK se dělí do 73 oblastních spolků, které sídlí většinou v okresních městech. Ty se dále dělí do místních skupin. V každém kraji je jeden z oblastních spolků určen za tzv. pověřený oblastní spolek pro daný kraj, v Ústeckém kraji to je Oblastní spolek ČČK v Teplicích.

Hejtman Oldřich Bubeníček je rovněž nositelem Zlatého kříže ČČK 2. třídy za 123 bezpříspěvkových odběrů krve.