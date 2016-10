Senioři slavili svůj mezinárodní den

Mezinárodní den seniorů se letos v sobotu 1. října slavil v Ústeckém kraji podruhé, tentokrát opět ve statutárním městě Most, podobně jako vloni. Bohatý odpolední program organizovala Krajská rada seniorů Ústeckého kraje a celou akci finančně podpořil Ústecký kraj i statutární město Most. Zaplněné 1. náměstí seniory a dalšími návštěvníky přišel v Mostě pozdravit hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda ústecké krajské rady seniorů Alois Malý.

„Děkuji všem seniorům za jejich práci, kterou během svého ekonomicky aktivního života věnovali ke zlepšování života v našem kraji. Přeji vám samozřejmě aktivní život i v době vašeho zaslouženého odpočinku, dále dobré zdraví a kvalitní zdravotnické služby, pokud je budete potřebovat,“ obrátil se v úvodu k seniorům hejtman Oldřich Bubeníček. Stejně jako Alois Malý vyjádři hejtman přání, aby seniorům věnovala odpovídající pozornost i vláda, a to včetně výše důchodů, která by zajistila seniorům důstojné prožití stáří.

Programu k oslavě Dne seniorů předcházely farmářské trhy. V pestrém odpoledni vystoupil například s hebrejskými písněmi dětský sbor Poupata, který spolupracuje s teplickou židovskou obcí. Na pódiu vystoupily kluby seniorů z Lomu a Jirkova s tanečními vystoupeními, pěvecký sbor Skejušanky z Chomutova a další hosté.

Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl totiž Organizací spojených národů vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterým se potýkají, jako například i zneužívání starších lidí a diskriminace seniorů.

Úvodní foto: Slavnost zahájil hejtman Ústeckého kraje Oldřich BUbeníček a předseda Krajské rady seniorů Alois Malý.