Investoři pomohou školám vychovávat budoucí zaměstnance

Město podporuje technické vzdělávání žáků. Snaží se žáky a studenty například přimět ke studiu perspektivních technických oborů. Stalo se proto iniciátorem spolupráce mezi základními, středními a vysokými školami a investory působícími na Mostecku.

Radní schválili návrh smlouvy o spolupráci se 7. ZŠ a 14. ZŠ a s pěti středními školami – Soukromou střední školou pro marketing a ekonomiku, Střední školou Educhem, Střední školou technickou Most, Střední průmyslovou školou Most a Střední odbornou školou gastronomie a služeb, mosteckou pobočkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Všichni by měli (rovněž na základě smlouvy) spolupracovat s Nemakem Czech Republic, AFSI Europe, Yankee Candle.

Ke zvýšení zájmu o technické obory by žáky měly přimět například exkurze v závodech nebo motivační soutěže. Investoři umožní studentům konat ve svých podnicích praxe nebo jim budou pomáhat při tvorbě bakalářských či diplomových prací. Investoři se také zavazují finančně pomoci základním školám, které mají nedostatek materiálu do výukových hodin dílen. „Investoři budou také navštěvovat školy a prezentovat se. Žáci a studenti tak budou vědět, jaké jsou tu možnosti, i co se týče dalšího vzdělávání. S každým přicházejícím investorem řešíme otázky zaměstnanosti v zóně, proto jsme nějakým způsobem chtěli přispět k řešení a začali jsme už u základních škol, abychom děti nasměrovali,“ komentoval projekt náměstek primátora Marek Hrvol. „Naše podpora technickému vzdělávání není novinkou. Podílíme se na podobných aktivitách i s Okresní hospodářskou komorou Most, podporujeme i matematické vzdělávání,“ předeslal primátor Jan Paparega a podotkl: „Tato smlouva reflektuje i na potřeby našich investorů v zóně Joseph. Ti se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly technického zaměření.“ Město oslovilo všechny školy, ze základních se ale přihlásily zatím jen dvě. „Nic není u konce a školy, které budou mít zájem, se samozřejmě mohou přihlašovat do projektu i nadále,“ vzkazuje primátor.