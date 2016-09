Trosky po požáru elektrárny odklizeny

V elektrárně Sev.en EC byla dokončena likvidace trosek po nedávném požáru. Zároveň se rozeběhla oprava poničeného kouřovodu i příprava náhradní dopravy paliva do kotlů tak, aby výroba mohla být co nejdříve obnovena.

„Odborníci odhadují, že náhradní zauhlovací cesta bude zprovozněna nejpozději do konce října,“ uvedl generální ředitel elektrárny Luboš Pavlas. Vyšetřování příčin požáru stále pokračuje.

Bez ohledu na tuto mimořádnou událost pokračuje také dlouhodobě plánovaná oprava bloků 3 a 4. Ta měla být původně dokončena do konce roku 2016. Aktuální situace však ukazuje, že se práce protáhnou.

„Generální dodavatel nás informoval, že dohodnutou lhůtu nedodrží a předání tohoto rekonstruovaného zařízení se tak zpozdí,“ vysvětluje generální ředitel Pavlas. „Je překvapující, že i renomované mezinárodní firmy, které jsou subdodavateli stavby, nejsou dlouhodobě schopny plnit naše požadavky na kvalitu a termíny.“

Zároveň doplňuje, že zpoždění neovlivní celkové náklady na opravu, protože smluvní cena je fixní. Cílem této rekonstrukce je především snížení emisí NOx a tuhých znečišťujících látek a prodloužení životnosti bloků č. 3 a 4 do roku 2030.