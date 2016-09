V Litvínově by mohly být na prodej sedačky v kinosále Citadely. Akci „Kupte si svou sedačku“ zvažuje jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský. Záleží ale na tom, jestli se připojí i město. O tom rozhodnou zastupitelé.

Citadela by mohla mít zbrusu nové sedačky v kinosále i díky obyvatelům města. Jednatel SPORTaSu Miroslav Otcovský získal na jejich výměnu příslib dotace 350 tisíc korun od Kinematografie. Do akce se ale musí zapojit také občané Litvínova a samo město. „Záměr je oslovit veřejnost a získat finanční podporu pro výměnu sedaček. Lidé i firmy budou moci přispívat sponzorky ve stylu ‚Kup si svou sedačku‘. Celá výměna vyjde na tři milióny korun. Co se nevybere by mělo doplatit město,“ vysvětlila Jana Lanková, vedoucí finančního odboru. O příslibu města doplatit výměnu sedaček v kinosále by mělo rozhodnout zastupitelstvo. Veřejnost pak bude oslovena se žádostí o sponzorství pouze v případě, že bude rozhodnutí zastupitelů kladné.