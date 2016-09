Domácnosti dostanou dotazníky

V září a v říjnu bude v Mostě a v Litvínově probíhat dotazníkové šetření. Jeho cílem je zjistit dopravní chování domácností v regionu na vzorku jednoho tisíce z nich.

Dotazníkové šetření bude součástí rozsáhlého projektu Strategického plánu udržitelné městské mobility. Ten je zatím ještě „v plenkách“. Smlouva se zpracovatelem projektu byla podepsána v červnu letošního roku. „Byla vytvořena pracovní skupina, kde jsou zástupci Litvínova, dopravního podniku, naši úředníci a stanovil se harmonogram prací. Jednou z nich je i dotazníkové šetření,“ potvrdil mostecký primátor Jan Paparega. V Mostě budou zhotovitelé projektu udržitelné mobility hledat sedm set domácností, v Litvínově pak na tři sta. „Dotazník bude poměrně náročnější na vyplnění, nepůjde jen o zaškrtnutí pár řádek. Věřím však, že občany – když budou vědět, za jakým účelem se toto šetření dělá a že výstupy, které vyplynou, budou zahrnuty do plánu mobility – se podaří najít, “ je přesvědčen náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol. Dotazníkové řešení bude možné provést prý ale i on-line, které bude pro mnohé nejspíš jednodušším řešením.

Další částí harmonogramu prací v rámci městského plánu mobility bylo před časem například sčítání dopravy v klidu. Jednalo se o mapování parkovacích míst a lokalit vhodných pro parkování apod. V nejbližších dnech se chystá ještě další sčítání, tentokrát půjde o nákladní dopravu. „Chtěli bychom do tohoto šetření znovu zapojit studenty, kteří by s našimi úředníky sčítání nákladní dopravy prováděli. Předpokládáme, že by se mělo sčítat na nějakých frekventovaných tazích a tranzitech,“ doplnil dále náměstek Hrvol s tím, že i toto šetření by se mělo uskutečnit v měsících září a říjen.

Závěry z dotazníkového šetření v domácnostech spolu s dalšími výstupy z šetření by měly být zpracovány do konce roku. Celý plán udržitelné městské mobility pak musí být dokončen do konce roku 2017. Následně jej bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo města.