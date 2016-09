Křídlo pro ZUŠku vyrobí v Itálii

Už je konečně jasno. Koncertní křídlo pro litvínovskou ZUŠku vyrobí italská firma Fazioli. Komise vyjela do Itálie a rozhodla, že jejich hudební nástroj je z nabízených nejlevnější a také nejlépe zní.

Původně chtěl ředitel ZUŠky Jaroslav Sochor pro svou školu koncertní křídlo dražší a od výrobce s delší tradicí. Jak sám říkal, Rolls Royce mezi piany. Výběrová komise, jejímiž členy byli také pianisté a učitelé hry na piano, objela všechny tři výrobce hudebních nástrojů, kteří měli zájem nástroj za více než dva milióny korun do Litvínova dodat. Po návštěvě výrobce v Itálii změnila komise názor. Italský FAZIOLI má podle odborníků z komise nejlepší zvuk. „Kvalita nástroje byla ve výběrovém řízení rozhodující. Teprve na druhém místě byla cena. V tomto případě ale byla cena nástroje z nabízených nejnižší a kvalita nejvyšší,“ říká místostarostka Erika Sedláčková. Za kvalitní hudební nástroj zaplatí škola 2 322 tisíc korun. „Komise mohla navštívit i výrobnu, což je velmi neobvyklé. Kvůli prašnosti většinou nikdo do výrobny hudebních nástrojů nesmí. Dozvěděli se také o původu dřeva, ze kterého je hudební nástroj vyroben. Do Itálie pojedou litvínovští hudebníci ještě jednou. Přímo na místě vyberou ze tří stejných koncertních křídel. To, které bude mít podle jejich názoru nejlepší zvuk, to si do Litvínova odvezou,“ doplnila Erika Sedláčková.