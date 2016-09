Autodrom zažije premiéru závodů DMV, vstup je zdarma

Poprvé v historii přivítá mostecký autodrom 23. a 24. září závody poháru DMV Gran Turismo Touring Car Cup, tedy evropský okruhový seriál pro cestovní vozy i GT speciály. Diváci se mohou těšit na souboje silných a superrychlých strojů. Závody navíc mohou sledovat zdarma, vstupné se tentokrát neplatí.

První závod série DMV GTC se jel na německém Hockenheimringu v roce 1990. Postupně přibývaly další okruhy v Německu a posléze i v jiných zemích, například Holandsku, Belgii, Lucembursku, Francii, Rakousku, České republice či Itálii. Letošní 27. ročník nabídne podívanou na nádherné speciály, jakými jsou například Audi R8 LMS, Lamborghini Gallardo GT3, McLaren MP4-12 GT3, Porsche 997 GT3 Cup, Chrysler Viper GTS-R, Ferrari 488 GT3 nebo BMW M235i.

Pohár DMV je podle obchodní a marketingové ředitelky společnosti AUTODROM MOST Jany Svobodové jednou z atraktivních novinek, které by měly diváky oslovit a přilákat v ještě větším množství na autodrom. „Nabídneme i další. Více ale prozradíme, až bude definitivně jasný kalendář akcí na příští rok. Tedy koncem října,“ uvedla.

Připomněla, že divákům budou v areálu v době závodů k dispozici také motokárová dráha a offroad dráha pro čtyřkolky, otevřené bude i dětské dopravní hřiště s prolézačkami a skluzavkou. „Dospělí se mohou posilnit v našem BARBUSU, což je pojízdný autokar přestavěný na bar. Nabízí mimo jiného alkoholické i nealkoholické nápoje včetně míchaných,“ doplnila Jana Svobodová.

Startovní listina letošního ročníku DMV GTC čítá 46 jezdců či dvoučlenných posádek, pro mostecký závod se uzavře v příštím týdnu. Zatímco pátek 23. září je na autodromu vyhrazen tréninku a kvalifikacím, v sobotu 24. září si to už závodníci rozdají v ostrých soubojích o body. „Praxe je tedy odlišná od toho, na co jsme zvyklí. V neděli už žádný závod není. Apeluji tedy na fanoušky, aby si to nespletli a nedorazili, jak se říká, s křížkem po funuse,“ upozornila Jana Svobodová.