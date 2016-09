Město bude vracet dotaci na zeleň

Město vrátí dotaci určenou na odclonění zóny Joseph. Ani přes největší snahu se stromům vysázeným v průmyslové zóně za Mostem nedaří.

Dotace určená odclonění průmyslové zóny Joseph činila zhruba 5,4 milionu korun. Projekt byl rozdělen do dvou částí. Jednou je výsadba zeleně podél komunikace v zóně, kde se stromům daří. S druhou částí, plošnou výsadbou ochranné zeleně, jsou však od začátku problémy. V řadě úseků se totiž stromům nedaří.

„Neznamená to, že pořežeme všechny stromky a budeme vracet dotaci. Těm, kterým se daří, tady samozřejmě zůstanou,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. Podle něj byl celý tento záměr, který odstartoval už v roce 2011, problematický a nevhodný. Důvodů je několik – nárůst travní hmoty a buřeně se šířením agresivního plevele, hlodavci a zvěř, která stromy okusuje. I přesto, že byla dřevinám poskytnuta nadstandardní péče, uhynula asi třetina sazenic a menších podrostů a další třetina byla poškozena a neprosperuje. Neuchytily se ani nově vysazené stromy. Svou roli sehrála i extrémní sucha v minulých letech. Udržitelnost projektu je přitom deset let. „Spočítali jsme si náklady na udržitelnost projektu, které se pohybují okolo devíti set tisíc korun ročně. Tedy zhruba devět miliónů korun po dobu udržitelnosti. Tyto prostředky by byly nerentabilní s tím, že na konci bychom ani nevěděli, jestli by se odclonění zóny podařilo, jak bylo v rámci dotace slibováno. Rozhodli jsme se proto, že půjdeme cestou vrácení celé dotace,“ vysvětlil dále Marek Hrvol. Ani možnost částečného vracení peněz město nezvažuje. „Částečné vrácení by vedlo k tomu, že bychom se dál museli intenzivně starat o zeleň a prostředky na to by činily kolem osmi set tisíc korun. Pro nás by to bylo neefektivní,“ zdůraznil primátor Jan Paparega a dodal: „Tyto náklady jsou vyčíslené pouze na stromky, které neprosperují. Nikde ale není zaručeno, že i u stromů, které prosperují, nedojde k jejich úhynu nebo napadení. Pak by se náklady ještě zvyšovaly.“ Pětimilionovou dotaci bude město vracet z prostředků, které byly vyčleněny již pro rozpočet na rok 2017.

Náhradní opatření se nechystají

Výsadba zeleně v průmyslové zóně Joseph měla zajistit oddělení průmyslové oblasti od okolních obcí, jako je Havraň, Moravěves a další. Zeleň navíc měla zachycovat prach a případný hluk. Žádná další podobná opatření v zóně náhradou za uhynulé stromy město do budoucna prý nezvažuje. „Nepřemýšlíme o žádných jiných náhradních opatřeních, která by se týkala například vybudování ochranných stěn a štítů,“ potvrdil primátor Paparega.