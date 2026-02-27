Jana Falterová Zudová, raní města Mostu (ANO): „Most získal dotaci na modernizaci pumtrackové dráhy na Matyldě“

Janu Falterovou Zudovou, radní města Mostu pro oblast dotací
Město Most mělo žádat o dotační titul na modernizaci pumptrackové dráhy na jezeře Matylda. Podařilo se dotaci na tuto akci získat?
„Na zmíněný investiční záměr ve výši 5,7 mil. Kč se městu Most podařilo získat dotační prostředky ve výši 30 procent uznatelných nákladů. Z toho vyplývá, že obnově pumptrackové dráhy pro bikrosová kola nic nebrání. Tato oblíbená sportovní atrakce se nyní dočká vyšší úrovně. V současné době je zde přírodně vymodelovaná a zhutněná půda, kterou nahradí asfaltová bezúdržbová dráha. Ta bude mnohem kvalitnější a cyklistům nabídne vyšší prožitek jízdy. Práce by měly být zahájeny i dokončeny ještě letos.“
Pumptracková dráha na Matyldě je určena pro milovníky adrenalinu a bikrosových kol a to pro začátečníky i zkušené. Překážky jsou vysoké metr až 1,45 metru. Cyklisté na ní využívají jako hnací sílu pumpování, tedy pohyb nahoru a dolů. Cvičí tím rovnováhu a různé dovednosti. (foto součané dráhy)