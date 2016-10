Jsem patriot a chci být hrdý na svůj kraj

Vážení spoluobčané,

jako poslanec a starosta Nové Vsi v Horách bych vás rád požádal o podporu v krajských volbách, kde kandiduji jako lídr Úsvitu – Úsvit s Blokem proti islamizaci. Teď se vám v krátkosti představím a vysvětlím, proč nás podpořit.

Od roku 2002 jsem komunální politik a od roku 2012 jsem starostou. Komunální politika je pro mne velmi důležitá, protože její skutky vidíme a cítíme v běžném životě hned. Ještě větší vliv má však kraj. Ten může ovlivnit například dopravu, zdravotnictví, sociální politiku, ale hlavně to, abychom žili v bezpečnějším a ekonomicky stabilnějším kraji. A to i přesto, že nám stát, potažmo Sobotkova vláda hází klacky pod nohy. Vlastně bych měl spíš napsat Babišova vláda, protože on je ten, kdo ji fakticky vede.

Podpořte kandidátku s číslem 43, Úsvit s Blokem proti islamizaci. Nechceme se hádat a pátrat v minulosti, chceme pracovat pro náš kraj a slibujeme, že za nás budou hovořit činy.

Bohužel mám pocit, že kraj nevyužívá všech svých možností, které má k tomu, aby se nám v Ústeckém kraji žilo lépe. Dovolte mi pár příkladů. Skoro v každé obci je jednotka dobrovolných hasičů. Ta je nesmírně důležitá pro náš klid a bezpečnost, zejména v horských obcích, kam mají profíci delší dojezdy. Bohužel, každá obec si tu svou jednotku hradí sama, a tak má každá jiné vybavení. Kraj sice dává ročně miliony korun do dobrovolných hasičů, těch se ale neptá na to, co skutečně potřebují. Prostě něco hromadně nakoupí a pak to rozdají jednotkám bez ohledu na to, zda to potřebují, nebo ne.

Dalším příkladem je krajská autobusová doprava. Je určitě chvályhodné, že k nám jezdí nové a krásné autobusy, ale k čemu jsou, pokud nás nedovezou tam, kam potřebujeme? Takže teď máme super dotované poloprázdné autobusy, ale děti do škol musí vozit rodiče. Nebylo by lepší se poradit se starosty obcí, kteří znají potřeby své obce a naplánovat autobusy tak, aby jezdily plné? Já myslím, že ano, a v takovém případě by děti a senioři mohli jezdit zdarma, případně za symbolickou cenu.

Celý svůj život jsem prožil v našem kraji. Jsem patriot a chci být hrdý na kraj, ve kterém žiji, stejně jako jsem hrdý na svou obec. Chci udělat vše pro to, abychom se nemuseli bát pouštět naše děti ven. Proto odmítáme otevření byť jen jediného utečeneckého tábora v našem kraji. Musíme vytvořit tlak na vládu, aby navýšila počty policistů a začali jsme tak chránit hranice. Musíme vytvořit podmínky, abychom se mohli soustředit na rozvoj kraje a nemuseli se bát o bezpečnost, nebo naši suverenitu. Podobnou snahu jsem u vedení našeho kraje bohužel nezaznamenal. Proto vás všechny žádám, přijďte k volbám a rozhodněte, jakým směrem se náš kraj bude vyvíjet.