Předvolební mela: Magistrát města Mostu rozhodl, kandidátka do Senátu se zlobí a Severočeši.cz se ptají, proč magistrát porušuje zákon

Zatímco krajský úřad se se stažením kandidátky do krajských voleb vypořádal přesně podle zákona, Magistrát města Mostu v případě voleb do Senátu to nedokázal. Proč asi? Že by opět podnikatel Jiří Zelenka vyhrožoval, že pokud nebude po jeho vůli, že bude zle? Není to náhodou jeho zvykem?