Kolik zaplatíte za vodu?

Statutární město Most na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská bude zastupovat náměstek primátora Marek Hrvol. Jednat se bude v polovině června.

„Kolem cen vody se vede poměrně velká debata. Do jednání chce významně vstoupit jak Ústecký, tak i Liberecký kraj. Vedle toho zvažuje vodárenská společnost odkoupení balíku akcií od společnosti Veolia. Je otázkou, jak se jednání vyvinou. Ať by SVS získala akcie od Veolie, nebo od kraje, jsem názoru, že by mělo dojít ke snížení ceny vody,“ uvedl mostecký primátor Jan Paparega.