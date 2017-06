Městská knihovna Most pořádá BURZU KNIH od 19. do 24. 6. Zakoupit můžete vyřazené knihy, časopisy, hudební nosiče, různé tituly, různé žánry a to za nízké ceny. Burza se koná v místnosti č. 128 v přízemí vlevo.

Prodejní doba:

po, út, čt, pá 10-18

so 9-12

st, ne zavřeno